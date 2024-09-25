Психолог назвал 2 способа подружиться со свекровью, чтобы избежать «ядерного взрыва»

Не всегда отношения между свекровью и невесткой складываются гладко. Порой мать мужа превращает семейную жизнь в настоящий ад. Однако вместо того, чтобы с ней ссориться, психолог Александр Пеньков рекомендует женщинам воспользоваться другими методами.

По словам специалиста, выстраивание отношений со свекровью – это сложный путь, который может напоминать «ядерный взрыв». Но если показать матери супруга, что вы его цените и любите, а также уважаете её мнение, то накала страстей можно будет избежать.

«Чтобы наладить отношения со свекровью, нужно показывать ценность мужа, интересоваться мнением свекрови, советоваться и взаимодействовать. Это сложный путь, это не просто, придётся выставлять границы. <…> На одной кухне две женщины — это уже ядерный взрыв, не говоря о теме, касающейся сына и мужа», — пояснил Пеньков в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что придирки со стороны свекрови могут быть вызваны разными взглядами на жизнь и нежеланием матери отдавать сына в чужие руки. По мнению свекрови, невестка может быть недостаточно хороша для её любимого наследника или она плохо готовит и вообще плохо заботиться. Надо доказать этой женщине обратное, заключил специалист.