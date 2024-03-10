Битва за мужа: Как выстроить гармоничные отношения со свекровью без потерь

Установление гармоничных отношений с родственниками супруга, в частности со свекровью и золовкой, — важная задача для девушек в новой семье. Взаимодействие с этими личностями требует деликатности и терпения, особенно если отношения изначально складываются не лучшим образом. Разберём ключевые аспекты и предложим рекомендации, которые помогут наладить контакт и создать благоприятную атмосферу в семье.

Варианты развития событий: плохой, отвратительный и ужасный

Управление семейными отношениями: оптимальные стратегии. Фото © Shutterstock / BearFotos

В новой семье невестки сталкиваются с тремя вариантами развития событий. Первый и для многих идеальный: свекровь и золовка не лезут в жизнь сына/брата и поддерживают с невесткой тёплые отношения. Второй — от внимания свекрови не убежать. По доброте душевной она постоянно пытается "помочь", даёт "дельные" советы и всячески заставляет невестку жить "правильно". Третий — открытая конфронтация.

Клинический психолог Станислав Самбурский отмечает, что трудности в налаживании контакта возникают, когда мать, сколько бы лет ни было сыну, продолжает считать его "маленьким мальчиком". И вот поэтому "доверить" его кому-то другому не представляется ей возможным: ведь жена не знает, чем его кормить, как ухаживать, как лечить… Список "пробелов", с её точки зрения, бесконечный.

Способы наладить контакт со свекровью

Секреты успешных отношений с семьёй супруга. Фото © Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV

В итоге с каждым новым советом раздражение невестки нарастает. Рано или поздно она срывается и выкрикивает: "Не лезьте в нашу жизнь!" После таких слов или отказа выполнять "поручения" между двумя женщинами разгорается война, в которой мать может начать настраивать сына против жены. Но, конечно, любое недопонимание легче пресечь на корню. Исправить ситуацию можно, следуя определённым принципам. Сейчас всё объясним.

1. Свекровь — тоже человек

Она отрицательный персонаж только для невестки. Для других она мама, жена, дочь, подруга, коллега и просто опытная женщина. Не лишним будет представить себя на её месте: в будущем тёщей или свекровью может стать каждая. Станислав Самбурский Клинический психолог

2. Будьте уважительны и открыты к общению

Человеку приятно, когда его слышат. Да, невестке неинтересно слушать про её подруг, про то, как свекровь сходила в поликлинику, какие цены в магазинах и что сказали по телевизору. Но проявить уважение к матери мужа однозначно стоит. Пусть лучше она рассказывает о наболевшем, чем пилит из-за микроскопического слоя пыли.

3. Уважайте её ценности

Преодолеваем разногласия: общение со свекровью и золовкой. Фото © Shutterstock / Evgeny Atamanenko

Родители — люди другого поколения. Они жили во времена "раньше было лучше". В противовес этому можно аккуратно показывать плюсы нынешних реалий.

4. Помогайте

Оказывайте поддержку и заботу, когда это действительно необходимо. В здоровой ситуации свекровь не забудет теплоту, проявленную невесткой.

5. Будьте терпеливы

Терпение — неотъемлемая составляющая при общении с любыми родственниками. Свекровь может открыто высказывать недовольство, "пилить", кормить детей запрещённой едой, прийти в гости, когда её не ждали и т.д. Всё это злит, но конфликт нанесёт куда худший вред.

6. Обозначьте границы

Путь к гармонии в отношениях с родственниками мужа. Фото © Shutterstock / BearFotos

Свекровь должна знать, что можно и что нельзя делать. Донести до адресата эту информацию непросто. Есть невестки, которые не боятся ответной реакции и смело высказывают свои пожелания. Но большинство всё-таки на это не решается, заведомо опасаясь гнева. И вот тут на помощь должен прийти муж — глава семьи. Именно сыну важно объяснить матери, как не нужно себя вести. Ведь его она послушает.

Если недопонимание всё же переросло в открытый конфликт, важно проявлять стойкость, не опускаться до обвинений и оскорблений. Вместо этого можно продолжить попытки выстраивания диалога. Станислав Самбурский Клинический психолог

Сложные отношения со свекровью — частая ситуация. Но порой к этому прибавляется ещё одна проблема — нелюбовь золовки. Отношения с ней также могут быть непростыми, особенно если она младше брата или ещё не создала собственную семью. Важно проявлять искренность, находить общие темы для разговоров и уважать её место в жизни брата. Навязывать своё общество или делиться интимными подробностями семейной жизни не стоит.

Безусловно, нужно наладить контакт и донести, что хорошие отношения с ней важны для вас, что она всегда сможет увидеться с братом и поговорить. Ключевую роль здесь играет искренность — фальшь отталкивает. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

Продуктивно, со слов эксперта, будет найти "точки соприкосновения", общие интересы, которые станут фундаментом в развитии отношений. Как и в ситуации со свекровью, здесь важно проявлять заинтересованность, уважение, слушать и поддерживать.