Битва за мужа: Как выстроить гармоничные отношения со свекровью без потерь
Наладить контакт с родственниками мужа — задача непростая. Особенно когда речь идёт о свекрови и золовке, тут уже начинаются настоящие проблемы. Но есть несколько способов исправить эту ситуацию. Life.ru даёт подробную инструкцию от психолога.
Установление гармоничных отношений с родственниками супруга, в частности со свекровью и золовкой, — важная задача для девушек в новой семье. Взаимодействие с этими личностями требует деликатности и терпения, особенно если отношения изначально складываются не лучшим образом. Разберём ключевые аспекты и предложим рекомендации, которые помогут наладить контакт и создать благоприятную атмосферу в семье.
Варианты развития событий: плохой, отвратительный и ужасный
Управление семейными отношениями: оптимальные стратегии. Фото © Shutterstock / BearFotos
В новой семье невестки сталкиваются с тремя вариантами развития событий. Первый и для многих идеальный: свекровь и золовка не лезут в жизнь сына/брата и поддерживают с невесткой тёплые отношения. Второй — от внимания свекрови не убежать. По доброте душевной она постоянно пытается "помочь", даёт "дельные" советы и всячески заставляет невестку жить "правильно". Третий — открытая конфронтация.
Клинический психолог Станислав Самбурский отмечает, что трудности в налаживании контакта возникают, когда мать, сколько бы лет ни было сыну, продолжает считать его "маленьким мальчиком". И вот поэтому "доверить" его кому-то другому не представляется ей возможным: ведь жена не знает, чем его кормить, как ухаживать, как лечить… Список "пробелов", с её точки зрения, бесконечный.
Способы наладить контакт со свекровью
Секреты успешных отношений с семьёй супруга. Фото © Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV
В итоге с каждым новым советом раздражение невестки нарастает. Рано или поздно она срывается и выкрикивает: "Не лезьте в нашу жизнь!" После таких слов или отказа выполнять "поручения" между двумя женщинами разгорается война, в которой мать может начать настраивать сына против жены. Но, конечно, любое недопонимание легче пресечь на корню. Исправить ситуацию можно, следуя определённым принципам. Сейчас всё объясним.
1. Свекровь — тоже человек
Она отрицательный персонаж только для невестки. Для других она мама, жена, дочь, подруга, коллега и просто опытная женщина. Не лишним будет представить себя на её месте: в будущем тёщей или свекровью может стать каждая.
2. Будьте уважительны и открыты к общению
Человеку приятно, когда его слышат. Да, невестке неинтересно слушать про её подруг, про то, как свекровь сходила в поликлинику, какие цены в магазинах и что сказали по телевизору. Но проявить уважение к матери мужа однозначно стоит. Пусть лучше она рассказывает о наболевшем, чем пилит из-за микроскопического слоя пыли.
3. Уважайте её ценности
Преодолеваем разногласия: общение со свекровью и золовкой. Фото © Shutterstock / Evgeny Atamanenko
Родители — люди другого поколения. Они жили во времена "раньше было лучше". В противовес этому можно аккуратно показывать плюсы нынешних реалий.
4. Помогайте
Оказывайте поддержку и заботу, когда это действительно необходимо. В здоровой ситуации свекровь не забудет теплоту, проявленную невесткой.
5. Будьте терпеливы
Терпение — неотъемлемая составляющая при общении с любыми родственниками. Свекровь может открыто высказывать недовольство, "пилить", кормить детей запрещённой едой, прийти в гости, когда её не ждали и т.д. Всё это злит, но конфликт нанесёт куда худший вред.
6. Обозначьте границы
Путь к гармонии в отношениях с родственниками мужа. Фото © Shutterstock / BearFotos
Свекровь должна знать, что можно и что нельзя делать. Донести до адресата эту информацию непросто. Есть невестки, которые не боятся ответной реакции и смело высказывают свои пожелания. Но большинство всё-таки на это не решается, заведомо опасаясь гнева. И вот тут на помощь должен прийти муж — глава семьи. Именно сыну важно объяснить матери, как не нужно себя вести. Ведь его она послушает.
Если недопонимание всё же переросло в открытый конфликт, важно проявлять стойкость, не опускаться до обвинений и оскорблений. Вместо этого можно продолжить попытки выстраивания диалога.
Сложные отношения со свекровью — частая ситуация. Но порой к этому прибавляется ещё одна проблема — нелюбовь золовки. Отношения с ней также могут быть непростыми, особенно если она младше брата или ещё не создала собственную семью. Важно проявлять искренность, находить общие темы для разговоров и уважать её место в жизни брата. Навязывать своё общество или делиться интимными подробностями семейной жизни не стоит.
Безусловно, нужно наладить контакт и донести, что хорошие отношения с ней важны для вас, что она всегда сможет увидеться с братом и поговорить. Ключевую роль здесь играет искренность — фальшь отталкивает.
Продуктивно, со слов эксперта, будет найти "точки соприкосновения", общие интересы, которые станут фундаментом в развитии отношений. Как и в ситуации со свекровью, здесь важно проявлять заинтересованность, уважение, слушать и поддерживать.
Отношения со свекровью и золовкой могут стать крепким и тёплым союзом, если подойти к вопросу с умом и терпением. Главное — помнить о взаимном уважении и стремлении понять друг друга. Это не только улучшит вашу личную жизнь, но и сделает семейные отношения более гармоничными и счастливыми.
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