Врач назвала один из самых быстрых способов убрать целлюлит

Многие женщины во всем мире пытаются бороться с целлюлитом. Кроме правильного питания и спорта избавиться от нежелательных бугорков на теле поможет мезотерапия с использованием липолитиков. Этот способ заслуженно считается одним из наиболее эффективных, заявила дерматовенеролог-косметолог Галина Скворцова в беседе с РИА «ФедералПресс».

По словам врача, уже после нескольких процедур можно увидеть улучшение структуры кожи и объёма жировых отложений. Результат сохраняется на длительное время при поддержке здорового образа жизни. После инъекции не требуется длительной реабилитации, как, например, после пластической операции. Процедура имеет самый минимум побочных эффектов, однако о некоторых из них всё-таки следует знать.

Скворцова настоятельно рекомендует перед началом процедуры проконсультироваться с врачом-косметологом и провести обследование, чтобы выявить возможные риски. Противопоказаниями к проведению мезотерапии с использованием липолитиков может быть ряд заболеваний.

«Основные противопоказания: эпилепсия, онкологические заболевания, воспалительные процессы на коже, острые инфекционные заболевания, приём некоторых медикаментов, индивидуальная непереносимость компонентов инъекционного коктейля, повреждения кожи или свежий загар», — отметила дерматовенеролог-косметолог.