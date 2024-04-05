Превентивный нутрициолог рассказала, как победить целлюлит всего за месяц

Каждая вторая девушка, смотря на себя в зеркало, мечтает о стройной фигуре, упругих ягодицах и плоском животе. Но примерно 80-90% женщин в большей степени беспокоит целлюлит. Сразу возникает мысль: "Куда идти и что необходимо сделать для фигуры мечты?". Об этом Life.ru спросил у превентивного нутрициолога Натальи Алифер, и ей пришлось сразу нас расстроить: целлюлит невозможно убрать массажами и качалкой, как многие надеются.

"Целлюлит — это воспаление на уровне клетки, то есть интоксикация. Поэтому обычным массажем его не получится вылечить", — рассказала наш эксперт.

Зачастую возникает вопрос: "Почему у меня есть целлюлит, а у подруги нет? Ведь она питается хуже меня". Интоксикация, по словам нутрициолога, проявляется у всех по-разному: у кого-то проблемная и больная зона — лицо, у других — живот, а у третьих — ягодицы. Есть рецепторы, клетки - мишени, которые могут по-разному принимать сигнал. Эта чувствительность зависит от множества факторов: генетика, иммунитет, нерациональное питание, отсутствие водного баланса, стресс, состав микробиома.

Как убрать целлюлит за месяц?

Для начала нужно найти свои проблемные зоны. Они могут быть у каждого разные, а возможно, вы найдете у себя их несколько. Вот некоторые из них:

отсутствие водного баланса

сбитый режима сна

неправильное питание

вечерние тренировки

Есть три простых шага, которые помогут вам прийти к телу без целлюлита.

1. Пейте правильную воду. Что такое "правильная вода"? Водородный показатель (РН) крови человека в норме - 7,4. Даже небольшие отклонения влияют на ухудшение способности кровяных клеток переносить кислород. В таком случае иммунитет начинает работать против вас.

Ученые считают, что поддержание уровня РН 7 - 8 повышает продолжительность жизни населения Японии на 20-30% (у них ph отслеживается на государственном уровне, и из-под крана течет вода с определенным ph). Благодаря этому уходит интоксикация и организм не откладывает в межклеточное пространство все лишние компоненты. Целлюлит становится менее заметным, а кожа — более разглаженной. превентивный нутрициолог Наталья Алифер.

2. Соблюдайте режим. Зачастую девушки любят ходить в зал вечером, думая, что после продуктивной тренировки они сразу уснут и тело отдохнет. Но все наоборот: ваше тело испытывает стресс из-за физической нагрузки в вечернее время, и в организме повышается уровень кортизола. Вы начинаете больше есть и беспокойно спать, поэтому восстановиться не получается. Из-за чего набираете лишние килограммы и бонусом получаете целлюлит. Запомните: лучшее время для тренировок в зале - обеденное.

"Из-за поздних отбоев вы будете чувствовать себя более голодным в течение следующего дня, а это значит, что захотите есть жирную пищу и быстрые углеводы для подъема энергии", — объясняет собеседница Life.ru.

3. Не забывайте о питании. Любая диета с преобладающим количеством белка и клетчатки будет давать результаты в пользу вашей талии и уходу целлюлита. Старайтесь добавлять в рацион питания белки. Это строительный материал для всего организма: волосы, кожа и ногти. Белковые продукты могут помочь усилить чувство сытости и, как итог, будет меньше срывов на сладкое и перекусы.

"Целлюлит — это лишь отражение состояния вашего кишечника. Намного важнее заботиться о себе изнутри! Задумайтесь в следующий раз над этой фразой, прежде чем мучать себя болезненными антицеллюлитными массажами", — добавила Наталья Алифер.