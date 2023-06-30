Нутрициолог назвала 5 проверенных стратегий для избавления от целлюлита навсегда

Целлюлит чаще всего встречается у женщин и может быть вызван генетикой, гормонами, диетой, факторами образа жизни или старением. Ямочки на бёдрах и ягодицах часто заставляют людей стесняться своего тела, поэтому Лайф попросил нутрициолога, эксперта по правильному питанию Марину Мельникову раскрыть секреты избавления от этого неприятного состояния.

Нутрициолог, эксперт по правильному питанию Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

1. Здоровое питание

Здоровое питание помогает уменьшить воспаление в организме, что может помочь минимизировать проявления целлюлита, а также обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для общего здоровья, такими как антиоксиданты и клетчатка. "Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень (шпинат/кале), орехи (миндаль/грецкие орехи), ягоды (клубника/черника), цельные зёрна (киноа/коричневый рис), а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например, лосось или скумбрия", — рассказала эксперт.

2. Регулярные занятия спортом

Регулярные физические упражнения помогают улучшить кровообращение во всём организме, что способствует уменьшению воспаления, вызывающего целлюлит, а также укреплению мышц в зонах воздействия, что со временем помогает сделать кожу более упругой и гладкой.

Как рассказала собеседница Лайфа, самыми эффективными упражнениями будут приседания, выпады, толчки, боковые подъёмы ног. Помогут также подъёмы по лестнице, бег, скакалка, велосипед и занятия альпинизмом.

3. Вода

Обильное питьё воды не только увлажняет кожу, но и помогает вымывать из организма токсины, которые могут способствовать образованию жировых "карманов" под поверхностью кожи, что и приводит к образованию целлюлита. Нутрициолог рекомендует пить в день не менее 8 стаканов воды.

4. Лосьоны и кремы

Лосьоны и кремы для местного применения не так уж бесполезны — они помогают увеличить циркуляцию поверхностного слоя кожи, обеспечивая временное уменьшение апельсиновой корки, уточняет Мельникова. Особенно эффективны гели на основе кофеина, кремы с ретинолом, масла с витамином Е, топические отшелушивающие средства, эфирные масла, например, грейпфрутовое и лавандовое.

5. Профессиональные процедуры

Профессиональные процедуры, такие как радиочастотная лазерная терапия, массаж глубоких тканей, эндермология, помогают разрушить жировые клетки, стимулируют выработку коллагена и эластина, тем самым разглаживая ямочки, добавила эксперт.

"Помните, что последовательность является ключевым фактором при работе с целлюлитом", — напомнила Мельникова.