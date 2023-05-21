От целлюлита и для похудения: Как правильно делать массаж сухой щёткой

В борьбе с лишними килограммами поможет массаж сухой щёткой, делать его можно самому, соблюдая основной принцип, — двигаться нужно от периферии к центру и гнать лимфу к лимфатическим узлам. Об этом Лайфу рассказала врач – дерматовенеролог-косметолог "КДЦ на Солянке" Инна Карасёва.

По её словам, такая процедура обновляет кожу за счёт отшелушивания поверхностного слоя эпидермиса, улучшает кровообращение, способствует лимфодренажному эффекту и, как итог, заметно уменьшает объёмы тела. Доктор посоветовала придерживаться строго определённых принципов массажа.

"Двигайтесь от стоп и кистей рук к сердцу, от периферии — к центру. Начните линейные движения со стоп, включая пятки, постепенно поднимаясь до ягодиц", — объяснила медик.

Ягодицы и живот следует массировать круговыми движениями и желательно по часовой стрелке, продолжила она. Руки начинаем растирать от кончиков пальцев и ладоней, постепенно продвигаясь к грудной клетке. Каждый участок тела нужно проработать по 7–10 раз.

У такого массажа есть противопоказания, предупредила Карасёва. К ним относятся чувствительная или сухая кожа, проблемы с эластичностью сосудов, повреждения и раны, выраженный варикоз, кожные болезни и онкология.