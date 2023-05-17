Косметолог предупредила, когда массаж лица обернётся во вред

Массаж лица не является альтернативой инъекционной и аппаратной косметологии, а лишь помогает дополнительно воздействовать на кожу. Об этом Лайфу рассказала врач-косметолог, дерматолог, миколог "СМ-Косметология" Нана Носарева.

"Массаж — это положительное воздействие на кровеносные и лимфатические сосуды, что даёт нам лимфодренажный эффект, который выражается в уменьшении отёчности лица. За счёт притока крови к лицу улучшается цвет кожи, лицо приобретает более свежий вид. Прямое и рефлекторное воздействие на мимическую мускулатуру приводит к тонизации и укреплению мышц", — объяснила она.

По её словам, массажные техники хороши как профилактика появления первых возрастных изменений, но лечебного эффекта в этом нет. Добиться устранения статических морщин или провисания (птоза) кожи при помощи такого метода невозможно. Перед тем как отправиться к массажисту, следует убедиться, что к процедуре нет противопоказаний. Так, жирный или комбинированный тип кожи склонен к воспалениям, в том числе под воздействием массажного масла.

"Масло является комедогенным средством, кожа не скажет вам спасибо, а лишь "засияет" новыми воспалительными элементами", — уточнила она.

Кроме того, массаж навредит коже, склонной к куперозу, результатом станет увеличившееся количество расширенных сосудов. При этом в случае некомпетентности массажиста кожа может растянуться ещё сильнее, поэтому такой момент тоже следует учитывать.