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17 мая, 15:05

Косметолог предупредила, когда массаж лица обернётся во вред

Врач Носарева объяснила, что массаж лица не избавит от морщин и птоза кожи

Массаж лица не является альтернативой инъекционной и аппаратной косметологии, а лишь помогает дополнительно воздействовать на кожу. Об этом Лайфу рассказала врач-косметолог, дерматолог, миколог "СМ-Косметология" Нана Носарева.

"Массаж — это положительное воздействие на кровеносные и лимфатические сосуды, что даёт нам лимфодренажный эффект, который выражается в уменьшении отёчности лица. За счёт притока крови к лицу улучшается цвет кожи, лицо приобретает более свежий вид. Прямое и рефлекторное воздействие на мимическую мускулатуру приводит к тонизации и укреплению мышц", — объяснила она.

По её словам, массажные техники хороши как профилактика появления первых возрастных изменений, но лечебного эффекта в этом нет. Добиться устранения статических морщин или провисания (птоза) кожи при помощи такого метода невозможно. Перед тем как отправиться к массажисту, следует убедиться, что к процедуре нет противопоказаний. Так, жирный или комбинированный тип кожи склонен к воспалениям, в том числе под воздействием массажного масла.

Врач раскрыл, стоит ли ждать эффекта, если делать массаж для похудения самостоятельно

Врач раскрыл, стоит ли ждать эффекта, если делать массаж для похудения самостоятельно

"Масло является комедогенным средством, кожа не скажет вам спасибо, а лишь "засияет" новыми воспалительными элементами", — уточнила она.

Кроме того, массаж навредит коже, склонной к куперозу, результатом станет увеличившееся количество расширенных сосудов. При этом в случае некомпетентности массажиста кожа может растянуться ещё сильнее, поэтому такой момент тоже следует учитывать.

Ранее Лайф писал, как запустить похудение с помощью массажа и солевых обёртываний. В частности, есть методики, помогающие избавиться от целлюлита, но при этом придётся соблюдать диету и заниматься спортом.

Обложка ©

freepik

Ольга Годуненко
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