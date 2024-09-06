Спорт, питание и широкий кругозор: Врач объяснила, как повысить сексуальную привлекательность

Сексуальная привлекательность — это совокупность факторов, зависящих от личных предпочтений мужчины и женщины, однако существуют универсальные правила, которые помогут достичь успеха. Об этом рассказала врач-гинеколог высшей категории, сексолог Елена Беденко.

В беседе с интернет-изданием Regions.ru она подчеркнула, что люди склонны неосознанно выбирать партнёров, от которых у них могут родиться здоровые дети. В связи с этим мужчин чаще всего тянет к женщинам со стройной фигурой, здоровой кожей, гладким лицом и блестящими волосами.

Мужчинам, чтобы повысить сексуальную привлекательность, важно помнить о здоровье физическом и ментальном. Врач призвала не только заниматься спортом, правильно питаться и следить за личной гигиеной, но и быть открытыми, начитанными, внимательными, иметь увлечения, ведь зачастую половых партнёров выбирают из круга знакомых.

Отдельную роль в отношениях играют гормоны, напомнила гинеколог. В частности, на сексуальную привлекательность влияют тестостерон, отвечающий за либидо, эстроген, усиливающий женскую активность, и окситоцин.

«Окситоцин по-другому называют гормоном химии любви и привязанности, вырабатывающимся во время оргазма. Чем больше ярких моментов во время секса получают мужчина и женщина, тем крепче их личные отношения», — объяснила Беденко.