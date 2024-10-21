Большинство россиян после свадьбы приняли родителей второй половинки как часть семьи

Большинство россиян (59%) считают приемлемым называть родителей супруга или супруги мамой и папой. Многие воспринимают их частью семьи после свадьбы.

Некоторые (21%) респонденты согласились, но уверены, что этот вопрос зависит от уровня отношений с новыми родственниками, а для 16% тесть с тёщей или свёкр и свекровь и вовсе заменили своих родителей. Однако, согласно итогам соцопроса компании «Кукушка», с которыми ознакомился Life.ru, каждый пятый россиян (20%) не хочет иметь вторых маму и папу, а 15% респондентов считают эту традицию фамильярностью. Оставшиеся 6% затруднились ответить на вопрос.

Тёщ и свекровей чаще называют мамой, чем тестей и свёкров — папой, следует из результатов. За первый вариант проголосовали 43% участников исследования, за второй — всего 30%. Опрос проводился среди 600 состоящих в браке респондентов возрастом от 18 до 55 лет.