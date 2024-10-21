Большинство россиян после свадьбы приняли родителей второй половинки как часть семьи
Опрос: 59% россиян согласны называть родителей второй половинки мамой и папой
У большинства россиян сложились хорошие отношения с родителями второй половинки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia
Большинство россиян (59%) считают приемлемым называть родителей супруга или супруги мамой и папой. Многие воспринимают их частью семьи после свадьбы.
Некоторые (21%) респонденты согласились, но уверены, что этот вопрос зависит от уровня отношений с новыми родственниками, а для 16% тесть с тёщей или свёкр и свекровь и вовсе заменили своих родителей. Однако, согласно итогам соцопроса компании «Кукушка», с которыми ознакомился Life.ru, каждый пятый россиян (20%) не хочет иметь вторых маму и папу, а 15% респондентов считают эту традицию фамильярностью. Оставшиеся 6% затруднились ответить на вопрос.
Тёщ и свекровей чаще называют мамой, чем тестей и свёкров — папой, следует из результатов. За первый вариант проголосовали 43% участников исследования, за второй — всего 30%. Опрос проводился среди 600 состоящих в браке респондентов возрастом от 18 до 55 лет.
Ранее Life.ru рассказывал, что большинство россиян ещё не встретили свою любовь. Согласно последним исследованиям, меньше половины нашли вторую половинку, тогда как большинство всё ещё пребывают в свободном плавании и жаждут прибиться к чьему-то причалу.