В активном поиске: Life.ru выяснил, сколько россиян ещё не встретили свою любовь

Большинство россиян в возрасте от 18 до 55 лет ещё находятся в активном поиске своей второй половинки и рассчитывают встретить её в ближайшем будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и приложения для знакомств Teamo, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru.

Из 3,5 тысяч участников исследования лишь 40% смогли найти любовь, причём большинство из них познакомились через интернет (9%) или благодаря друзьям (8%). На работе своих партнёров нашли 7%, а такие места, как отдых, университет и вечеринки, собрали по 3-4% знакомств.

Примечательно, что каждый третий опрошенный (33%) положительно относится к сексу на первом свидании при условии взаимного влечения и согласия. Лишь 24% считают, что интимная связь на первом свидании недопустима, так как близость должна быть результатом осознанных отношений. 14% респондентов в целом не согласны на интим, но добавили, что возможны исключения.

Также 40% россиян считают, что лучше всего искать свою вторую половинку через общих друзей или в местах по интересам, таких как спортивные секции, языковые курсы или волонтёрские организации. Онлайн-знакомства остаются популярным выбором для 15% опрошенных, а ещё 13% предпочитают общественные места, такие как парки, кафе или торговые центры.

Опрос также выявил важные факторы для успешного знакомства. Так, 63% респондентов утверждают, что главное — это быть дружелюбным и открытым к общению, независимо от места. 22% отметили, что инициатива — залог успешных знакомств в любом месте. А 8% считают, что идеальные условия для знакомств предоставляет интернет.

Самым важным критерием при выборе места для знакомств россияне назвали общие интересы (20%) и комфортную атмосферу (15%). Безопасность и возможность свободного общения важны для 12% респондентов.