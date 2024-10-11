В активном поиске: Life.ru выяснил, сколько россиян ещё не встретили свою любовь
Опрос: 60% россиян ещё не встретили свою вторую половинку
Большинство россиян в возрасте от 18 до 55 лет ещё находятся в активном поиске своей второй половинки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sanja_85
Большинство россиян в возрасте от 18 до 55 лет ещё находятся в активном поиске своей второй половинки и рассчитывают встретить её в ближайшем будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и приложения для знакомств Teamo, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru.
Из 3,5 тысяч участников исследования лишь 40% смогли найти любовь, причём большинство из них познакомились через интернет (9%) или благодаря друзьям (8%). На работе своих партнёров нашли 7%, а такие места, как отдых, университет и вечеринки, собрали по 3-4% знакомств.
Примечательно, что каждый третий опрошенный (33%) положительно относится к сексу на первом свидании при условии взаимного влечения и согласия. Лишь 24% считают, что интимная связь на первом свидании недопустима, так как близость должна быть результатом осознанных отношений. 14% респондентов в целом не согласны на интим, но добавили, что возможны исключения.
Также 40% россиян считают, что лучше всего искать свою вторую половинку через общих друзей или в местах по интересам, таких как спортивные секции, языковые курсы или волонтёрские организации. Онлайн-знакомства остаются популярным выбором для 15% опрошенных, а ещё 13% предпочитают общественные места, такие как парки, кафе или торговые центры.
Опрос также выявил важные факторы для успешного знакомства. Так, 63% респондентов утверждают, что главное — это быть дружелюбным и открытым к общению, независимо от места. 22% отметили, что инициатива — залог успешных знакомств в любом месте. А 8% считают, что идеальные условия для знакомств предоставляет интернет.
Самым важным критерием при выборе места для знакомств россияне назвали общие интересы (20%) и комфортную атмосферу (15%). Безопасность и возможность свободного общения важны для 12% респондентов.
Важно не только обрести свою вторую половинку, но и сохранить эти отношения, особенно с учётом роста госпошлин на развод. Ранее опрос Life.ru показал, что россияне остались недовольны повышением пошлин на развод. Теперь супруги стараются договариваться без суда, чтобы избежать больших трат. Ведь, если пара решится разводиться через суд, размер госпошлины может достигнуть 900 тысяч рублей.