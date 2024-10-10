Любить надо, а не дурковать: Читатели Life.ru не оценили повышение пошлин на развод
Опрос Life.ru: Россияне остались недовольны повышением пошлин на развод
В России пары реже решаются на расторжение брака после увеличения госпошлины на развод до пяти тысяч рублей. Теперь супруги стараются договариваться без суда, чтобы избежать больших трат. Ведь, если пара решится разводиться через суд, размер госпошлины может достигнуть 900 тысяч рублей. В связи с этим супруги всё больше интересуются брачными договорами, где можно заранее обсудить имущество, проживание детей и алименты. Life.ru спросил у читателей, как быть в этой ситуации: платить или мириться?
Читатель Life.ru оценил повышение госпошлин на развод. Фото © Life.ru
Некоторые считают, что будет проще ничего не регистрировать, или сразу заключать брачный договор.
Читатель Life.ru оценил повышение госпошлин на развод. Фото © Life.ru
Многие выразили мнение, что теперь в России десять раз подумают, прежде чем расписываться. Люди считают, что в стране вырастет количество гражданских браков.
Читатель Life.ru оценил повышение госпошлин на развод. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил повышение госпошлин на развод. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил повышение госпошлин на развод. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил повышение госпошлин на развод. Фото © Life.ru
Читатель Life.ru оценил повышение госпошлин на развод. Фото © Life.ru
Напомним, что повысить пошлину на развод до пяти тысяч рублей предложил Минфин РФ. Новые изменения могут вступить в силу уже 1 января следующего года. Однако большинство россиян считают, что нововведение не поможет людям спасти их браки.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes