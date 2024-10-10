Любить надо, а не дурковать: Читатели Life.ru не оценили повышение пошлин на развод

В России пары реже решаются на расторжение брака после увеличения госпошлины на развод до пяти тысяч рублей. Теперь супруги стараются договариваться без суда, чтобы избежать больших трат. Ведь, если пара решится разводиться через суд, размер госпошлины может достигнуть 900 тысяч рублей. В связи с этим супруги всё больше интересуются брачными договорами, где можно заранее обсудить имущество, проживание детей и алименты. Life.ru спросил у читателей, как быть в этой ситуации: платить или мириться?