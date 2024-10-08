Мускулы больше не в моде: Назван главный козырь мужчин с «телом папочки»

Термин dad bod, что на сленге означает «тело папочки», описывает мужчин, которые выглядят привлекательно, но не имеют идеального накачанного тела. Многие женщины признаются, что предпочли бы именно этот типаж. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru объяснил, что такие мужчины ведут активный образ жизни ради удовольствия, не переживая из-за небольшого живота.

Примеры dad bod — Адам Сэндлер и Ченнинг Татум. Привлекательность dad bod заключается в его комфортности в отношениях. Мужчина, который не зациклен на своей внешности, не будет искать недостатки в фигуре и внешности своей партнёрши. Женщине бывает сложно в отношениях с идеальными мужчинами, потому что они стремятся довести своё тело до идеала.

Кроме того, мужчины с накачанными телами имеют повышенный уровень тестостерона, что также может повлиять на их поведение в отношениях. Высокий уровень либидо может стать причиной конфликтов, если партнёрша не сможет удовлетворить все потребности мужчины. В то время как dad bod воспринимаются как более надёжные и стабильные партнёры, не склонные к излишней агрессии или изменам.