Скуфно, девочки: Психолог раскрыл – мужчина скуфеет в браке от большого семейного счастья или тоски Психолог Самбурский: Мужчины могут стать скуфами в браке от счастья или тоски 3 октября, 04:00 Мужчины в браке могут терять интерес к своему внешнему виду и набирать вес. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ollyy

Мужчины в браке могут терять интерес к своему внешнему виду и набирать вес, и происходит это как от большого счастья, так и от эмоционального выгорания. Секреты незаметных изменений облика раскрыл в беседе с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский, который объяснил феномен скуфа — мужчины, запустившего себя.

По мнению эксперта, в счастливом браке парни нередко перестают следить за собой. Когда совместная жизнь приносит комфорт и эмоциональное равновесие, мужчина чувствует, что больше не нуждается в конкуренции за женское внимание.

Зачем потеть в зале, когда можно после работы с ребятами выпить пиво? Больше никого не надо впечатлять, у мужчины уже всё есть. Самое время наслаждаться вкусной едой и смириться с изменением внешности. С точки зрения психологии это объясняется теорией гомеостаза — стремлением организма поддерживать равновесие. Если мужчина достигает эмоционального равновесия в браке, его всё устраивает, ему комфортно, это снижает его желание к физической активности Станислав Самбурский Клинический психолог

Проблемы с лишним весом также усугубляются физиологическими изменениями, происходящими после 30 лет. В этом возрасте метаболизм замедляется, мышечная масса уменьшается и накопление жира становится более вероятным, особенно если привычка есть всё подряд осталась с молодости.

Однако не только счастливый брак ведёт к оскуфению мужчины. Несчастливые отношения, по словам Самбурского, оказывают противоположное, но не менее разрушительное воздействие на внешний вид. Эмоциональное напряжение, конфликты и отсутствие понимания в семье ведут к стрессу, который многие мужчины заедают.

Заедание стресса в поисках получить хоть какую-то радость — одна из основных причин набора веса в браке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / txking

«Заедание стресса в поисках получить хоть какую-то радость — одна из основных причин набора веса в браке. Эмоциональное выгорание — это преддепрессивное состояние, которое приводит к нежеланию делать даже минимальные усилия над собой. Соответственно, ни о какой физической нагрузке не может быть и речи. Мужчина видит располневшего человека в зеркале, но эмоционально выгорев, уже нет мотивации заботиться о себе», — поясняет Самбурский.

Интересно, что некоторые женщины в браке сознательно или бессознательно способствуют тому, чтобы их мужья набрали вес. Это происходит если женщина не уверена в своём партнёре, если ей кажется, что другие дамы могут отобрать у неё мужа. Тогда она может пойти на такую стратегию: откормить его, сделать менее привлекательным для потенциальных соперниц.

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