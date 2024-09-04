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4 сентября, 16:42

Скуф, чиназес и беспилотник: Россиянам назвали 50 претендентов на звание «Слово года»

На ММКЯ эксперты составили список из 50 слов для определения «Слова года - 2024»

Эксперты на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) представили топ-50 слов, которые претендуют на номинацию — «Слово года». Среди них — «альтушка», «скуф», «беспилотник», «замедление», «иноагент», «СВО» и «искусственный интеллект», сообщили в пресс-службе «Эксмо-АСТ».

«В состав рабочей группы вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, представители медиа. Каждый из них предложил в качестве претендентов на звание «Слова года» от одного до четырёх слов и словосочетаний — с обоснованием своего выбора. На основе полученных данных был сформирован топ-50», — указано в сообщении.

Кроме того, в перечень попали следующие слова: «победа», «правда», «Пушкин», «любовь», «русский», «переговоры», «справедливость», «терроризм», «олимпиада», «мир и «мобилизация». Также в перечне оказались такие слова, как «сказка», «эмпатия», «чиназес» и «труд». Кстати, чаще всего эксперты упоминали слова «выборы», «семья» и «скуф». Каждое из них было названо экспертами по четыре раза.

Организаторы создали эту номинацию для того, чтобы определить слово, которое лучше всего отражает настроения в обществе и культурные тенденции 2024 года. Эксперты относят слова к данному списку, ориентируясь на актуальность, популярность и влияние на общество.

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А ранее Life.ru писал, что «нейросеть» стала словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру». По словам экспертов, выбранное слово интересно тем, что всё чаще употребляется в текстах и входит в большой список популярных технологических слов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Дарья Нарыкова
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