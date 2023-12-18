"Нейросеть" стала словом 2023 года по версии портала "Грамота.ру"

"Грамота.ру" объявила существительное "нейросеть" словом этого года. Об этом сообщила пресс-служба справочно-информационного интернет-портала.

При выборе слова учитывались разные критерии: было проанализировано множество данных, учтена частотность запросов, а также собраны оценки ведущих лингвистов и социологов. Также упор был сделан на освоенность слова русским языком. Помимо "нейросети" в голосовании также участвовали GPT, "база", "возвращенцы", "промпт"/"промт" и "имба". Они набрали до 58% голосов, в то время как слово года лидировало с 75%.

По мнению экспертов, "нейросеть" интересна тем, что слово получило широкое распространение и всё чаще употребляется в текстах, входит в большой список популярных технологических слов и успело обрасти уменьшительными формами и другими производными. Кроме того, оно ещё не вошло в основные нормативные словари и только в сентябре 2023-го появилось на орфографическом академическом электронном ресурсе "Академос".