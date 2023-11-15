Кембриджский словарь сильно удивил выбором "слова года"

Эксперты Кембриджского словаря выбрали словом года глагол "галлюцинировать". Он приобрёл новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба Cambridge Dictionary.

"Сегодня Кембриджский словарь объявляет своё слово 2023 года: галлюцинировать", — указано на сайте словаря.

Там добавили, словарь определяет этот термин, как производство нейросетями "ложной информации". Эксперты выбрали это слово, так как его новое значение чётко показывает, почему тема искусственного интеллекта вызывает множество споров в обществе. В Cambridge Dictionary уточнили, что язык пополнился новыми терминами, связанными с ИИ. Так, например, в 2023 году появились выражения "большая языковая модель", "генеративный ИИ" и "GTP".