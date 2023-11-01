Британский словарь Collins назвал слово 2023 года
Британский словарь Collins English Dictionary выбрал AI словом года
Термин AI (ИИ, искусственный интеллект) признан главным словом этого года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary.
"Collins определяет искусственный интеллект <...> как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ". Это скорее отражает глубокую природу стоящих перед нами проблем", — говорится на сайте словаря.
Для определения слова года специалисты проанализировали тексты, которые были опубликованы за год по всему миру: на различных сайтах, в вышедших книгах, а также звучавшие по радио и телевидению. Общий объём изученного материала составил 20 миллиардов слов.
Составители словаря пояснили, что в современном мире искусственный интеллект стремительно развивается и всё больше входит в жизнь общества. При этом они назвали ИИ сферой будущей технологической революции, споры и обсуждения на эту тему не утихают до сих пор.
А в прошлом году британский словарь Collins English Dictionary выбрал словом года permacrisis, обозначающее "перманентный кризис". При этом на звание также претендовали warm banks ("банки тепла" — по аналогии с "банками продовольствия"), partygate (скандал вокруг экс-премьера Британии Бориса Джонсона из-за его ковидных вечеринок), Kyiv (Киев) и другие.
Shutterstock