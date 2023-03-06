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6 марта, 11:29

"Коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация" внесены в словарь Института русского языка

В словаре Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН теперь есть термины "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического академического ресурса "Академос". Причину расширения словаря объяснил в беседе с РИА "Новости" научный сотрудник института и главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.

"Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова "доросли", скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных", — говорит Пахомов.

По его мнению, разработчики "Академоса" следят за изменениями языка, появлением новых слов и частотой их употребления в СМИ и художественной литературе. Однако отсутствие в словаре термина "почтомат", который употребляется давно, явно говорит не об их оперативности, считает он.

Американский словарь Dictionary.com назвал слово года

Американский словарь Dictionary.com назвал слово года

Ранее Лайф писал, что Merriam-Webster назвал словом 2022 года "газлайтинг" (gaslighting), Оксфордский словарь выбрал выражение "режим гоблина", а британский Collins — термин "перманентный кризис" (permacrisis).

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Андрей Бражников
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