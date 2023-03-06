"Коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация" внесены в словарь Института русского языка

В словаре Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН теперь есть термины "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического академического ресурса "Академос". Причину расширения словаря объяснил в беседе с РИА "Новости" научный сотрудник института и главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.

"Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова "доросли", скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных", — говорит Пахомов.