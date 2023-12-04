Издательство Оксфордского словаря назвало слово 2023 года

Разговорное выражение rizz, которое в переводе на русский означает привлекательность и харизму, признано словом 2023 года. Так считает издательство Оксфордского словаря, выпускающее наиболее авторитетный словарь английского языка.

Публика выбирала фаворитов среди восьми слов, которые отражали настроение и идеологию уходящего года. После того как перечень уменьшился в два раза, к выбору подключились лингвисты. Они обратили внимание на растущее влияние поколения Z (рождённые с 1997 по 2012 год) на современное общество.

"Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе", — сообщает пресс-служба издательства.