Битва за мужчину: Психолог объяснила, почему некоторые свекрови ненавидят своих невесток

Об отношениях свекровей и невесток существует множество реальных и литературных историй, фильмов и анекдотов. По словам психолога Веры Тарасовой негатив во взаимодействии двух женщин обусловлен историческом контекстом и, собственно, психологией.

Она напомнила в беседе с порталом «Страсти», что в позапрошлом веке старшая женщина доминировала в доме, поэтому и сейчас многие свекрови стреляться занять главенствующее положение. Однако чаще на токсичное отношение к невестке влияют детские травмы или несостоявшаяся любовь с мужчиной.

«В этом случае женщина подменяет мужчину, с которым не удались отношения, своим сыном. Но на своего ребёнка она накладывает ещё и роль родителя — ждёт, что он будет выполнять её капризы, обеспечивать. Она уверена, что сын вернёт ей все вложенное в него в детстве», — отметила эксперт.

Иными словами, свекровь начинает соперничать с невесткой за одного того же мужчину. В этом случае уже сыну необходимо установить границы в общении с мамой и принять сторону супруги. Чаще всего свекрови принимают правила игры, однако в патологических случаях могут разрушить семью.