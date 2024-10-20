Как расстаться с партнёром на хорошей ноте — психолог раскрыла неочевидные лайфаки

Одним из самых нездоровых и травмирующих способов расстаться остаётся внезапный уход от партнёра без предупреждения. Психолог из сервиса поиска специалистов «Профи» Эльнара Мустафина поделилась с «Газетой.Ru» советами, как уйти от партнёра на хорошей ноте.

Важно поговорить с партнёром, озвучить причины расставания и объяснить свои чувства. Разговор должен проходить с глазу на глаз, лучше если он состоится не в общественных местах.

Мустафина предупреждает, что партнёр может быть не готов отпустить вас так быстро. В этом случае можно дать друг другу месяц на обдумывание или обратиться за помощью к семейному психологу.

Эксперт напоминает, что чувствовать себя расстроенным после расставания — это нормально. Можно поблагодарить любимого за все хорошие моменты, но не стоит забывать, что привело вас к решению расстаться.

После разрыва отношений лучше прекратить все контакты, хотя бы на время. Многие не решаются на это, надеясь, что смогут остаться друзьями. Но для кого-то эмоциональный контакт с бывшими сразу после расставания — большой эмоциональный стресс. Позже вы сможете поддерживать дружеские отношения, когда появятся силы и потребность в общении.

Мустафина советует обсудить все вопросы с бывшим и убедиться, что у вас нет невыполненных обязательств друг перед другом. Если необходимо, составьте план разделения имущества или решения других вопросов.

Заполнить образовавшуюся пустоту можно отложенными целями и задачами или хобби. А вот вспоминать об отношениях можно и даже нужно, но зацикливаться на этом не стоит.

«Выделите себе определённое время и вспоминайте бывшего полчаса подряд. Если вы будете делать это каждый день, в какой-то момент психике это надоест и вы будете ощущать, что даже 5 минут не готовы выделить тому, чтобы ностальгировать», — резюмировала специалист.