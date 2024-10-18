Клаву Коку и Александра Поверина заподозрили в расставании

Клава Кока и Александр Поверин начали свои отношения на проекте «Сердце Клавы». После этого они долгое время жили вместе, радовали поклонников совместными фотографиями и отправлялись в совместные путешествия. Однако пара больше не появляется вместе и даже разъехалась, передаёт Super.ru.

Клава Кока регулярно публиковала в соцсетях фото и видео с их совместных путешествий, но романтический контент внезапно сошёл на нет в сентябре. Подписчики считают, что пара рассталась. Сама певица также намекает на разрыв. Кока активно готовится к переезду в новую квартиру, однако, по информации Super.ru, Поверин вместе с ней жить не будет. Данные о расставании подтвердил также источник издания из близкого окружения пары.