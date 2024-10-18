Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 16:12

Клаву Коку и Александра Поверина заподозрили в расставании

Певица Клава Кока и Александр Поверин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ klavacoca

Певица Клава Кока и Александр Поверин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ klavacoca

Клава Кока и Александр Поверин начали свои отношения на проекте «Сердце Клавы». После этого они долгое время жили вместе, радовали поклонников совместными фотографиями и отправлялись в совместные путешествия. Однако пара больше не появляется вместе и даже разъехалась, передаёт Super.ru.

Клава Кока регулярно публиковала в соцсетях фото и видео с их совместных путешествий, но романтический контент внезапно сошёл на нет в сентябре. Подписчики считают, что пара рассталась. Сама певица также намекает на разрыв. Кока активно готовится к переезду в новую квартиру, однако, по информации Super.ru, Поверин вместе с ней жить не будет. Данные о расставании подтвердил также источник издания из близкого окружения пары.

Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA
Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA

В июле этого года певица выложила у себя в соцсетях фотосессию в свадебном платье. По мнению экстрасенса, эти фото могут негативно отразиться на судьбе артистки. Подвенечным платьем Кока закрыла себе дорогу в счастливую личную жизнь, считает он.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Клава Кока
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров