Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA
Певица Клава Кока поддержала тёплыми словами и пригласила на концерт маленькую квадробершу из ямальского Надыма, которую во время концерта в Надыме обидела MIA BOYKA (Мария Бойко).
Клава Кова обратилась к девочке-квадроберше, униженной MIA BOYKA. Видео © SHOT
«Ты очень очаровательная. Ты прекрасна, милая, и всегда слушай своё сердечко. Только оно тебе подскажет, как нужно делать», — говорит Клава.
По информации SHOT, Клаву очень растрогала история, которая произошла в Надыме. Исполнительница узнала, что восьмилетняя Марьяна очень любит её творчество, и предложила девочке приехать на концерт "станцевать, спеть и пообниматься". Также певица сообщила, что уже общалась с мамой квадроберши и в ближайшее время девочка собирается посетить столицу.
Напомним, MIA BOYKA прямо со сцены обидела маленькую девочку-квадробершу, осудив её увлечение. Ребёнок расплакался, и эта крайне неудобная ситуация возмутила главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она потребовала призвать артистку к ответственности. К слову, сама певица уже предложила родителям, чьи дети увлекаются тем же, «выкусить», отметив, что «просто называла вещи своими именами». Мать девочки написала на Марию заявление в полицию. Теперь артистка пытается задобрить пострадавшую.
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