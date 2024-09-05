Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:05

Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA

Певица Клава Кока поддержала тёплыми словами и пригласила на концерт маленькую квадробершу из ямальского Надыма, которую во время концерта в Надыме обидела MIA BOYKA (Мария Бойко).

Клава Кова обратилась к девочке-квадроберше, униженной MIA BOYKA. Видео © SHOT

«Ты очень очаровательная. Ты прекрасна, милая, и всегда слушай своё сердечко. Только оно тебе подскажет, как нужно делать», — говорит Клава.

По информации SHOT, Клаву очень растрогала история, которая произошла в Надыме. Исполнительница узнала, что восьмилетняя Марьяна очень любит её творчество, и предложила девочке приехать на концерт "станцевать, спеть и пообниматься". Также певица сообщила, что уже общалась с мамой квадроберши и в ближайшее время девочка собирается посетить столицу.

Камчатский отпуск Клавы Коки завершился капельницей
Камчатский отпуск Клавы Коки завершился капельницей

Напомним, MIA BOYKA прямо со сцены обидела маленькую девочку-квадробершу, осудив её увлечение. Ребёнок расплакался, и эта крайне неудобная ситуация возмутила главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она потребовала призвать артистку к ответственности. К слову, сама певица уже предложила родителям, чьи дети увлекаются тем же, «выкусить», отметив, что «просто называла вещи своими именами». Мать девочки написала на Марию заявление в полицию. Теперь артистка пытается задобрить пострадавшую.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Николай Рюмин
  • Новости
  • Клава Кока
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров