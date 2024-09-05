Клава Кока пригласила на свой концерт квадробершу, униженную MIA BOYKA

Певица Клава Кока поддержала тёплыми словами и пригласила на концерт маленькую квадробершу из ямальского Надыма, которую во время концерта в Надыме обидела MIA BOYKA (Мария Бойко).

«Ты очень очаровательная. Ты прекрасна, милая, и всегда слушай своё сердечко. Только оно тебе подскажет, как нужно делать», — говорит Клава.

По информации SHOT, Клаву очень растрогала история, которая произошла в Надыме. Исполнительница узнала, что восьмилетняя Марьяна очень любит её творчество, и предложила девочке приехать на концерт "станцевать, спеть и пообниматься". Также певица сообщила, что уже общалась с мамой квадроберши и в ближайшее время девочка собирается посетить столицу.