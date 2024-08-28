Камчатский отпуск Клавы Коки завершился капельницей
Клава Кока пожаловалась на плохое самочувствие после отдыха на Камчатке
Певица Клава Кока. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Клава Кока пожаловалась своим фанатам на самочувствие, подкрепив свои слова душераздирающей картинкой, на которой певица лежит под капельницей. Тем не менее, камчатский отпуск, её словам, удался на славу.
Клава Кока лежит под капельницей. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / klavacoca
Клавдия Высокова (её настоящее имя) рассказала в соцсетях, что отпуск был полон потрясающих впечатлений. Ей удалось полюбоваться вулканами, океаном, скалами и даже встретить диких животных.
Эпизоды камчатского отдыха Клавы Коки. Фото © Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / klavacoca
Однако завершение этой чудесной поездки выдалось довольно мрачным для певицы. Девятичасовой перелёт стал для неё настоящим испытанием, а по возвращении в Москву ей даже пришлось полежать под капельницей.
«И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо – я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», – растолковала певица, чтобы подписчики поняли.
Надеемся, что в скором времени Клава Кока почувствует себя лучше, как это недавно удалось Михаилу Боярскому, который восстановился после проблем с сердцем и теперь планирует возобновить свою концертную деятельность вне Санкт-Петербурга.