Камчатский отпуск Клавы Коки завершился капельницей

Клава Кока пожаловалась своим фанатам на самочувствие, подкрепив свои слова душераздирающей картинкой, на которой певица лежит под капельницей. Тем не менее, камчатский отпуск, её словам, удался на славу.

Клава Кока лежит под капельницей. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / klavacoca

Клавдия Высокова (её настоящее имя) рассказала в соцсетях, что отпуск был полон потрясающих впечатлений. Ей удалось полюбоваться вулканами, океаном, скалами и даже встретить диких животных.

Эпизоды камчатского отдыха Клавы Коки. Фото © Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / klavacoca

Однако завершение этой чудесной поездки выдалось довольно мрачным для певицы. Девятичасовой перелёт стал для неё настоящим испытанием, а по возвращении в Москву ей даже пришлось полежать под капельницей.

«И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо – я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», – растолковала певица, чтобы подписчики поняли.