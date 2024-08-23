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Боярский поправил здоровье и намерен давать концерты за пределами Петербурга

23 августа, 05:51
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Народный артист РСФСР Михаил Боярский планирует возобновить свои выступления за пределами Санкт-Петербурга, восстановившись после проблем с сердцем, однако требования к организаторам концертов у артиста выросли. Об этом пишет SHOT.

Боярский поправил своё здоровье ещё зимой этого года и начал давать концерты, но исключительно в Санкт-Петербурге. Так, его участие в корпоративе стоило порядка 1 миллиона рублей. Сейчас 74-летний актёр набрался сил и готов прибыть в Москву за 3 миллиона рублей, плюс придётся выложить 150 тысяч рублей за перелёт команды. Заселить Боярского необходимо в пятизвёздочный отель: два номера (люкс и стандарт). Питание — по меню в отеле.

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Напомним, Боярского госпитализировали 28 ноября прошлого года с подозрением на инфаркт. В декабре артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Однако в феврале артист вновь оказался в клинике, причиной называлась необходимость пройти плановое обследование.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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