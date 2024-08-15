"Спасибо за сына и за дочь..." Илья Авербух на коньках встретил Лизу Арзамасову из роддома
Лиза Арзамасова опубликовала трогательное видео с выпиской из роддома
Актриса Лиза Арзамасова опубликовала видео с выписки из роддома. Фигурист Илья Авербух встретил жену и новорождённую дочку Лию на коньках под песню Михаила Боярского "Спасибо, родная". После такого артистка не смогла сдержать слёз.
Выписка Арзамасовой. Видео © Telegram / Арзамасова Лиза
"Огромный сегодня был день в нашей семье! Трогательный до слёз... Выписались с малышкой домой аккурат в Лёвушкин день рождения! Илюша, спасибо тебе за нежность и чудо! Я и представить не могла, что ты так меня встретишь! Невероятно! До неба благодарна за эти потрясающие эмоции!" — подписала ролик актриса.
Фигурист приехал к супруге и новорождённой дочке не один — его сопровождали старшие сыновья, Мартин и Лев. Вместе с зятем и внуками была и мать звезды сериала "Папины дочки" Юлия Арзамасова.
Напомним, 8 августа в звёздной семье появилась на свет дочка Лия. Актриса показала поклонникам снимки девочки прямо в роддоме. К слову, для Авербуха это третий ребёнок, так как у него уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой и сын Лев от Арзамасовой.
Telegram / Арзамасова Лиза