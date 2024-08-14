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Арзамасова показала фото с врачом из роддома и пообещала "обязательно вернуться" за третьим

Арзамасова после вторых родов призналась, что хочет стать многодетной мамой

14 августа, 15:47
Елизавета Арзамаосва с мужем и лечащим врачом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova

Елизавета Арзамаосва с мужем и лечащим врачом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, которая недавно родила второго ребёнка от фигуриста Ильи Авербуха, призналась, что готова вновь стать мамой и завести ещё больше детей. Об этом она намекнула в соцсети, опубликовав фото из роддома с лечащим врачом.

"А на фото наш любимый и теперь уже совсем родной врач Щербаков Сергей Михайлович. <…> Благодаря Вам мои роды прошли как праздник! Мы обязательно к Вам вернёмся", — написала артистка.

Она добавила, что чувствует себя хорошо и в её жизни "всё идёт своим чередом". Также Арзамасова поблагодарила поклонников за поздравления и слова поддержки.

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Напомним, Арзамасова и Авербух женаты с 2020 года. В августе 2021 года у звёздной пары появился сын, его назвали Лев. А 8 августа текущего года в семье появилась на свет дочка Лия. Актриса показала поклонникам снимки девочки прямо в роддоме. К слову, для Авербуха это третий ребёнок, так как у него уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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