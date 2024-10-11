«Синастрия»: Как будущим супругам проверить совместимость при помощи астрологии
Эксперт Янко: Идеальной совместимости пар в природе не существует
Многие пары прежде чем заключить брак, стремятся проверить совместимость. Помочь им в этом деле может астрология, уверена биоэнерготерапевт Галина Янко. В беседе с «Вечерней Москвой» она объяснила, как работает «синастрия».
Так, это явление, при котором карты каждого из партнёров совмещаются на одном рисунке и анализируются. В этом случае мистики могут найти зоны, в которых совпадают интересы или мировоззренческие позиции будущих супругов. Работая над ними, можно в дальнейшем укрепить брак.
«Здесь стоит сразу прояснить один важный момент — идеальной совместимости в природе не существует, и к ней не нужно стремиться», — подчеркнула эксперт.
Она также отметила, что грамотный астролог поможет найти точки соприкосновения даже тем парам, которые находятся на грани расставания якобы из-за отсутствия общих интересов. Кроме того, эксперт уверена, что обнаруженные при «синастрии» проблемные зоны можно постараться сгладить.
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