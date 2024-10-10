Ничего страшного: Нейропсихолог раскрыла неочевидную пользу семейных ссор

Некоторые супруги или партнёры по отношениям в процессе ссоры вольно или невольно оскорбляют своих вторых половинок или унижают их близких, позволяют себе неуместные выражения и даже распускают руки. Всё это категорически недопустимо, предупредила врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

По её словам, муж и жена не должны устраивать разборки в присутствии детей. В иных случаях ссоры могут быть не настолько вредны, как кажется на первых взгляд. Эксперт отметила, что они помогают наладить коммуникацию и в будущем избавиться от конфликтных ситуаций.

«Когда ссора является эмоциональным всплеском, ведущим к некой истине, то это, как правило, является лишь инструментом для улучшения коммуникации. Если после ссоры вы миритесь, говорите, обсуждаете её причину, то в последующем высока вероятность того, что до ссор доходить не будет», — подчеркнула собеседница радио Sputnik.