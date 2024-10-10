Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 13:00

Ничего страшного: Нейропсихолог раскрыла неочевидную пользу семейных ссор

Нейропсихолог Тур заявила, что в семейных ссорах нет ничего страшного

Некоторые супруги или партнёры по отношениям в процессе ссоры вольно или невольно оскорбляют своих вторых половинок или унижают их близких, позволяют себе неуместные выражения и даже распускают руки. Всё это категорически недопустимо, предупредила врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

По её словам, муж и жена не должны устраивать разборки в присутствии детей. В иных случаях ссоры могут быть не настолько вредны, как кажется на первых взгляд. Эксперт отметила, что они помогают наладить коммуникацию и в будущем избавиться от конфликтных ситуаций.

«Когда ссора является эмоциональным всплеском, ведущим к некой истине, то это, как правило, является лишь инструментом для улучшения коммуникации. Если после ссоры вы миритесь, говорите, обсуждаете её причину, то в последующем высока вероятность того, что до ссор доходить не будет», — подчеркнула собеседница радио Sputnik.

Названы 6 запретных тем для разговора, которые превратят первое свидание в последнее
Названы 6 запретных тем для разговора, которые превратят первое свидание в последнее

Ранее россиян предупредили, что газлайтинг может довести жертву до шизофрении. С этой проблемой сталкиваются как молодые пары, так и супруги.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров