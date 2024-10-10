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10 октября, 14:51

Бегите от этих мужчин: Абьюзер старается подавлять волю своей жертвы, заявила психолог

Психолог Голубева: Жертвами абьюза могут быть как мужчины, так и женщины

В отношениях чаще всего именно мужчины подвергают аьбюзу женщин, хотя жертвой может стать представитель любого пола, полагает психолог Майя Голубева. В беседе с RuNews24.ru она перечислила признаки представителей сильного пола, от которых нужно срочно бежать.

Прежде всего следует помнить, что абьюзер старается подавлять волю своей жертвы, чтобы контролировать её жизнь в полной мере. В частности, он может запретить общение с близкими, следить передвижением и денежными тратами второй половинки.

«Также они применяют различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя её чувствовать себя беспомощной и зависимой», — подчеркнула эксперт.

По её словам, дело может дойти и до физического насилия. При этом абьюзер будет стремиться отдалить свою жертву от семьи и друзей, чтобы она ощущала себя одинокой и беспомощной. Кроме того, для достижения своих целей домашний тиран будет использовать манипуляции и ложь, предупредила психолог.

Психолог раскрыл портрет жертвы абьюзеров
Психолог раскрыл портрет жертвы абьюзеров

Ранее нейропсихолог раскрыла неочевидную пользу семейных ссор. При этом она объяснила, в каких случаях конфликты недопустимы.

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freepik

Борис Эльфанд
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