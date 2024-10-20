По любви и по необходимости: Как на Руси крестьяне супружеский долг исполняли

На фоне суровых будней и нелёгкого труда разворачивалась и личная жизнь крестьян. Традиционная культура Руси, пронизанная религиозными устоями и строгими моральными принципами, определяла и рамки интимных отношений. Супружеский долг, предписанный религией и обществом, воспринимался как обязанность, но нередко становился источником противоречий и моральных дилемм. Непростая жизнь, тяжёлый труд и порой неизбежное соприкосновение с запретным порождали особый контекст для семейных отношений, где интимная близость тесно переплеталась с моральными ограничениями.

Почему на Руси у крестьян для интима было не так много дней в году

Сколько дней в году крестьяне могли заниматься сексом? Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

В крестьянской жизни на Руси супружеский долг был не такой уж частый гость. Строгие православные посты, многочисленные религиозные праздники, а также физиологические особенности женщин — всё это ограничивало возможность интимных отношений. Пост, праздники и «красные дни» календаря занимали до 200 дней в году, оставляя мало времени для близости. К тому же беременность, как правило, была для женщин обычным состоянием. Вот и получалось, что на продолжение рода отводилось всего 50–60 дней в году.

В таких условиях найти время и место для «греха» было непросто. Однако удавалось нашим предкам предаться любви, пусть и не так часто, как некоторым этого хотелось бы. Как они выходили из положения?

Без лишнего шума и стонов

Люди на Руси были привычны к такому укладу жизни и не особенно обращали внимание на подобные «мелочи». Кто-то спал на лавках и не слышал, другие могли заняться своим делом, не мешая спящим рядом. Эта традиция сохранилась даже в XX веке, и люди, жившие в коммунальных квартирах, находили способы сделать «нужное дело» за шторкой или шкафом.

Пойти вместе попариться

На сеновале и в бане: где крестьяне на Руси занимались сексом. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

В холодные времена баня становилась для крестьян спасением. Она позволяла совместить гигиену с приятным времяпрепровождением, но для внезапных интимных отношений не подходила. Растопить баню, особенно зимой, было непросто, требовало времени и усилий. Но именно там могла уединиться супружеская пара.

По особым праздникам

Многие обряды, торжества и праздники на Руси были немыслимы без сексуального подтекста. Например, гулянья в честь Лады, богини плодородия и благополучного брака, которые проводились несколько раз в год, с марта по сентябрь. Во время таких праздников люди закликали весну, просили дождя, радовались урожаю, пели, водили хороводы, прыгали и плясали. Движения танцующих в свободных одеждах, оголяющих части тела, намекали на продолжение праздника уже за пределами площадки.

Масленица, праздник встречи Солнца, тоже была связана с ритуальными действиями, которые можно было интерпретировать как сексуально-провокационные. Блины, напоминающие по форме солнечный диск, катание горящих колёс, хороводы и прыжки через костёр — все эти действия сопровождались фривольными движениями и игрой с огнём, задиранием юбок.

Любовь во время посевной

Почему во время посевной на Руси было принято заниматься сексом? Фото © ТАСС / The Granger Collection, New York

Посевные работы были важнейшим моментом года для крестьянских общин. Землю, дающую урожай, сравнивали с женщиной, что отражалось в ритуалах. В некоторых регионах мужчины выходили пахать без штанов, словно пытаясь раззадорить землю. Бывали случаи, когда «оплодотворяли» землю собственным семенем. Однако чаще всего крестьяне просили помощи в этом важном деле у своих жён и незамужних девушек.