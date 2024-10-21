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21 октября, 05:00

Тест: Отгадайте звезду по декольте — на 5/5 справятся только настоящие поклонники

Следите за российскими селебрити и знаете каждый их шаг? Тогда узнать любимых артисток по декольте не составит труда!

Эффектные образы привлекают к звёздам сотни тысяч фанатов и значительно поднимают узнаваемость в медийном пространстве. А какой эффектный образ без глубокого выреза? Особенно когда пышная грудь уже стала визитной карточкой многих знаменитостей. Насколько хорошо вы знаете отечественный шоу-бизнес и сможете ли узнать звезду по декольте — узнаем прямо сейчас!

Для заядлых любителей следить за трендами мы подготовили тест: «Только истинные фанаты панды Катюши смогут отличить её от других панд на этих кадрах». А если вас привлекает светская хроника ещё с давних времён, то вы с лёгкостью должны угадать, из каких советских фильмов-сказок эти 7 кадров.

Тест: Только бывшие золотые медалисты вспомнят, из каких произведений Пушкина эти цитаты
Тест: Только бывшие золотые медалисты вспомнят, из каких произведений Пушкина эти цитаты
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Коллаж Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Виктория Мишинкина
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