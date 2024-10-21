Тест: Отгадайте звезду по декольте — на 5/5 справятся только настоящие поклонники

Эффектные образы привлекают к звёздам сотни тысяч фанатов и значительно поднимают узнаваемость в медийном пространстве. А какой эффектный образ без глубокого выреза? Особенно когда пышная грудь уже стала визитной карточкой многих знаменитостей. Насколько хорошо вы знаете отечественный шоу-бизнес и сможете ли узнать звезду по декольте — узнаем прямо сейчас!