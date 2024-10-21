Тест: Угадайте незаезженный фильм Михалкова по кадру — никто не сможет отгадать все 6

Режиссёр, актёр, сценарист, продюсер и автор всемирно известных фильмов Никита Михалков сегодня празднует 79-й день рождения! Предлагаем поздравить мэтра и пройти тест на знание его кинокартин. Но будьте готовы: сегодня вы не встретите оскароносный фильм «Утомлённые солнцем» и не менее популярные для современного зрителя картины. Мы погрузим вас в глубины творчества режиссёра, а справитесь вы или нет — зависит только от вас!