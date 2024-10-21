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21 октября, 14:30

Тест: Угадайте незаезженный фильм Михалкова по кадру — никто не сможет отгадать все 6

Между голливудской новинкой и отечественным кинематографом всегда выбираете второе? Тогда имя Никиты Михалкова вам точно должно быть известно!

Режиссёр, актёр, сценарист, продюсер и автор всемирно известных фильмов Никита Михалков сегодня празднует 79-й день рождения! Предлагаем поздравить мэтра и пройти тест на знание его кинокартин. Но будьте готовы: сегодня вы не встретите оскароносный фильм «Утомлённые солнцем» и не менее популярные для современного зрителя картины. Мы погрузим вас в глубины творчества режиссёра, а справитесь вы или нет — зависит только от вас!

Если вы активно следите за киномиром и в числе первых смотрите все новинки, то предлагаем пройти тест и узнать, какой оскароносный фильм обязателен к просмотру именно вам? Чувствуете, что отстали от молодёжи? Возможно, вы начали превращаться в скуфа! Тест: «На сколько процентов вы скуф — ответьте на 8 простых вопросов и узнайте!» — расставит все точки над i.

Тест: Вы 100% зумер, если не угадаете, из каких советских фильмов эти 6 цитат
Тест: Вы 100% зумер, если не угадаете, из каких советских фильмов эти 6 цитат
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Коллаж © Life.ru. Фото © Шедеврум, © ТАСС / Софья Сандурская

Виктория Мишинкина
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