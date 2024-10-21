Актриса Алёна Яковлева попала в Склиф с подозрением на аппендицит

Актриса Алёна Яковлева, известная по сериалам «Обручальное кольцо», «Склифосовский» и «Дневник доктора Зайцевой«, госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на аппендицит. Об этом она сама сообщила нашим коллегам из Агентства городских новостей «Москва».

«Увезли на скорой, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что у меня может быть аппендицит. Если эти прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция», — сообщила народная артистка РФ.

По словам 63-летней Яковлевой, за исход операции она не переживает — полностью доверяет специалистам Склифа.