Актриса Алёна Яковлева попала в Склиф с подозрением на аппендицит
Народная артистка РФ Алёна Яковлева — ведущая актриса Московского академического театра сатиры. Фото © Агентство «Москва» / Сергей Киселев
Актриса Алёна Яковлева, известная по сериалам «Обручальное кольцо», «Склифосовский» и «Дневник доктора Зайцевой«, госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на аппендицит. Об этом она сама сообщила нашим коллегам из Агентства городских новостей «Москва».
«Увезли на скорой, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что у меня может быть аппендицит. Если эти прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция», — сообщила народная артистка РФ.
По словам 63-летней Яковлевой, за исход операции она не переживает — полностью доверяет специалистам Склифа.
А ранее стало известно, что в Пятигорском театре оперетты разгорелся нешуточный конфликт. Один из оперных певцов Алексей Яковлев голодает уже восьмые сутки из-за разногласий с руководством культурного учреждения и запрета выходить на сцену.