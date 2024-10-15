Артист Пятигорского театра оперетты голодает уже восьмые сутки из-за недопуска на сцену

В Пятигорском театре оперетты разгорелся нешуточный конфликт. Один из оперных певцов Алексей Яковлев голодает уже восьмые сутки из-за разногласий с руководством культурного учреждения и запрета выходить на сцену. Подробностями он поделился в беседе с 360.ru.

Ссора сотрудников театра с администрацией произошла ещё в сентябре прошлого года. Артисты направили в Минкультуры Ставропольского края письмо, где рассказали о недочётах в работе руководства в художественной части. В министерстве не стали давать жалобе ход, призвав мирно урегулировать вопрос. Однако после этого со стороны администрации культурного учреждения начались самые настоящие гонения.

«Была назначена так называемая аттестация. <…> Итогом всего этого конфликта стало увольнение «по собственному желанию», — рассказал Алексей Яковлев.

Ему самому руководство начало один за другим «лепить» выговоры. Однако артисту удалось их обжаловать в суде. Певца восстановили на работе, платят зарплату, однако запрещают участвовать в репетициях и не выпускают на сцену ни в одном спектакле. Яковлев считает, что фактически лишился работы.

В знак протеста артист объявил голодовку, а также подал жалобу в вышестоящие инстанции. Пока администрация театра отказывается идти на встречу сотруднику.

«Сегодня уже восьмой день, как я на голодовке. Я с водой, не сухая голодовка. <…> Ведусь я под наблюдением врачей. То есть они меня регулярно проверяют, берут анализы. Но на данный момент пока решения никакого не произошло. <…> Я уже похудел на шесть килограммов», — заключил артист.

Ранее певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО из-за сломанного радио. Но в отличие от Алексея Яковлева, продержаться больше суток он не смог и уже с утра съел предложенную ему на завтрак кашу. Отмечается, что психологическое состояние задержанного в СИЗО значительно ухудшилось. Он часто находится в подавленном состоянии и устраивает скандалы.