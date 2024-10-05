Певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО из-за сломанного радио, но ненадолго

Певец Шарлот*, на данный момент находящийся в СИЗО, заявил, что устроит голодовку из-за неработающего радио. Однако от изначального плана он отказался уже утром, позавтракав кашей.

Как удалось узнать Mash, психологическое состояние певца в СИЗО значительно ухудшилось. Он часто находится в подавленном состоянии и устраивает скандалы. Когда в камере сломалось радио, музыкант потребовал перевода в другую, однако получил отказ. В ответ на это он решил устроить голодовку, но та продлилась до завтрака. Близкие беспокоятся за эмоциональное состояние Шарлота*. Совсем скоро артиста ждёт очередное слушание по делу.