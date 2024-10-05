Певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО из-за сломанного радио, но ненадолго
Mash: Певец Шарлот* устроил голодовку в СИЗО из-за неработающего радио
Певец Шарлот*. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень
Певец Шарлот*, на данный момент находящийся в СИЗО, заявил, что устроит голодовку из-за неработающего радио. Однако от изначального плана он отказался уже утром, позавтракав кашей.
Обращение певца Шарлота* из СИЗО. Видео © Telegram / Mash
Как удалось узнать Mash, психологическое состояние певца в СИЗО значительно ухудшилось. Он часто находится в подавленном состоянии и устраивает скандалы. Когда в камере сломалось радио, музыкант потребовал перевода в другую, однако получил отказ. В ответ на это он решил устроить голодовку, но та продлилась до завтрака. Близкие беспокоятся за эмоциональное состояние Шарлота*. Совсем скоро артиста ждёт очередное слушание по делу.
Напомним, преследование Шарлота* началось в ноябре прошлого года после того, как он сделал череду антироссийских заявлений и демонстративно сжёг свой паспорт гражданина РФ. Певец также сделал публичное заявление о желании жить в Киеве. Однако уже через неделю он вернулся в Россию, где его закономерно задержали, заковав в наручники прямо в аэропорту. Шарлот* стал фигурантом пяти уголовных дел, суд отправил молодого человека под стражу. Недавно Росфинмониторинг внёс артиста в список террористов и экстремистов.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.