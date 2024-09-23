Суд Самары продлил на месяц арест певца Эдуарда Шарлота*

Опальному певцу Эдуарду Шарлоту* продлили арест ещё на один месяц. Данное решение принял Кировский районный суд Самары. До вынесения приговора Прокуратура должна вынести окончательное обвинение, сообщает отец арестованного Валерий в беседе с ТАСС.