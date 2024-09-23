Суд Самары продлил на месяц арест певца Эдуарда Шарлота*
Эдуард Шарлот*. Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин
Опальному певцу Эдуарду Шарлоту* продлили арест ещё на один месяц. Данное решение принял Кировский районный суд Самары. До вынесения приговора Прокуратура должна вынести окончательное обвинение, сообщает отец арестованного Валерий в беседе с ТАСС.
«Продлили арест на месяц», — сказал он.
Напомним, преследование Шарлота* началось в ноябре прошлого года после того, как он сделал череду антироссийских заявлений и демонстративно сжёг свой паспорт гражданина РФ. Певец открестился от России и изъявил желание жить в Киеве. Несмотря на это, через неделю он прилетел в Россию, где его задержали полицейские, заковав в наручники прямо в аэропорту. Шарлот* стал фигурантом пяти уголовных дел, суд отправил молодого человека под стражу. Недавно Росфинмониторинг внёс артиста в список террористов и экстремистов.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.