Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей

Актёр Павел Прилучный в очередной раз набросился с обвинениями на экс-супругу Агату Муцениеце, с которой они в судебном порядке делят общих детей после развода. Артист написал в соцсети, что «некоторые взрослые» подрывают детскую психику своим поведением. Так он намекнул, что Агата якобы просто хочет хайпа, а вовсе не живёт интересами детей.

«Некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению. Поэтому сегодня не только отцам, но и всем родителям я хочу сказать одно: берегите своих детей и любите их!» — говорится в посте Прилучного.