Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей
Павел Прилучный с дочкой Мией и сыном Тимофеем. Обложка © Telegram / bugevuge001
Актёр Павел Прилучный в очередной раз набросился с обвинениями на экс-супругу Агату Муцениеце, с которой они в судебном порядке делят общих детей после развода. Артист написал в соцсети, что «некоторые взрослые» подрывают детскую психику своим поведением. Так он намекнул, что Агата якобы просто хочет хайпа, а вовсе не живёт интересами детей.
«Некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению. Поэтому сегодня не только отцам, но и всем родителям я хочу сказать одно: берегите своих детей и любите их!» — говорится в посте Прилучного.
По словам актёра, он отдаёт детям всё своё свободное время, безмерно их любит и желает им счастья. Однако прикрывшись трогательными словами, Прилучный не стал объяснять, почему не хочет уступить Агате право проживать вместе с детьми, при том что сам актёр давно обзавёлся новой семьёй и явно не страдает от одиночества.
Напомним, в 2020 году Муцениеце объявила о расставании с Прилучным после девяти лет брака. В июне пара официально развелась. Сейчас идут судебные споры по поводу того, с кем будут проживать их дети — Тимофей и Мия. По словам Муцениеце, Прилучный хочет отобрать у неё детей, чтобы не платить алименты. Она назвала адом судебные тяжбы с экс-супругом. Недавно суд определил, что дети будут проживать с матерью на период разбирательств. Однако Муцениеце рассказала, что Прилучный так и не вернул ей Тимофея, которого он забрал к себе какое-то время назад. Актриса добавила, что экс-муж настраивает ребёнка против неё.