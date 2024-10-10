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«Сегодня одна — завтра другая»: Продюсер раскрыл, из-за чего в семье Павла Прилучного кипят испанские страсти

Продюсер Дворцов не исключил, что у Павла Прилучного новый роман

10 октября, 13:03
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян. © Telegram/Zepyur Priluchnaya

Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян. © Telegram/Zepyur Priluchnaya

Причиной развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стал взрывной характер актёра. В 2020 году Агата обвинила Павла в домашнем насилии и подала на развод. И хотя многие считают Прилучного хорошим отцом и прекрасным семьянином, некоторые убеждены — у актёра есть свои скелеты в шкафу. Продюсер Сергей Дворцов поделился с Life.ru своими опасениями.

«Павел в принципе очень скандальный человек. Он очень вспыльчивый, жёсткий, это правда», — рассказал продюсер. — «Паша, я бы сказал, яркий очень ловелас, девушек у него в окружении очень много. Агата, конечно, ревнует и детей не хочет к нему отправлять — ей так обидно от развода скандального. У Паши там жена новая дома, маленький ребёночек».

При этом Дворцов не исключил, что у Прилучного мог случиться новый роман на стороне.

«Уже кто-то на стороне появился у Паши... Конечно, Агата не хочет, чтобы дети как-то соприкасались с этой историей измены. Зная Пашу, сегодня одна завтра другая, поэтому я уже давно именно его похождениям не удивляюсь», — заключил Дворцов.

Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце себе, чтобы не платить ей алименты
Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце себе, чтобы не платить ей алименты

Сейчас Муцениеце и Прилучный продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Ранее суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить — с мамой или отцом. Тимофей уже долгое время гостит у Прилучного, и Муцениеце жалуется, что сын перестал с ней общаться после этого переезда. Сама она собралась в отпуск и на это время оставила дочь Мию отцу.

Авторы
Алена Пенчугина
Алена Пенчугина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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