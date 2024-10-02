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2 октября, 16:54

Прилучный после суда о делёжке детей с Муцениеце заявил, что в первую очередь думает о наследниках

Прилучный и Муцениеце встретились в суде, чтобы решить, с кем останутся дети

В Москве состоялось очередное заседание суда, на которое приехали актёры и экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Длилось слушание почти пять часов. Бывшие решают, с кем останутся жить их общие дети Мия и Тимофей.

Прилучный и Муцениеце делят детей через суд. Видео © Life.ru

«Я всегда буду действовать в интересах детей. Сейчас подробности, к сожалению, рассказать не могу», — сказал Прилучный у входа в здание суда.

Экс-супруга звезды «Закрытой школы» отказалась от комментариев, расстроенная села в машину и уехала.

В окружении Муцениеце слили коварный замысел Прилучного в войне за сына и миллионы
В окружении Муцениеце слили коварный замысел Прилучного в войне за сына и миллионы

Напомним, в июле стало известно, что Прилучный хочет забрать детей себе, чтобы не платить алименты. Суд предложил сыну и дочери самим выбрать, с кем они хотят жить — с мамой или отцом. Отметим, что сам актёр уже состоит во втором браке с Зепюр Брутян и воспитывает вместе с ней маленького сына Микаэля. Пара уже думает о втором ребёнке.

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Life.ru

Александра Мышляева
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