Прилучный после суда о делёжке детей с Муцениеце заявил, что в первую очередь думает о наследниках

В Москве состоялось очередное заседание суда, на которое приехали актёры и экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Длилось слушание почти пять часов. Бывшие решают, с кем останутся жить их общие дети Мия и Тимофей.

Прилучный и Муцениеце делят детей через суд. Видео © Life.ru

«Я всегда буду действовать в интересах детей. Сейчас подробности, к сожалению, рассказать не могу», — сказал Прилучный у входа в здание суда.

Экс-супруга звезды «Закрытой школы» отказалась от комментариев, расстроенная села в машину и уехала.