Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце себе, чтобы не платить ей алименты

Детям разведённых актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предложат самим определиться, с кем из родителей они останутся жить. Вскоре по этому вопросу состоится судебное заседание, которое инициировано отцом, сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, первое заседание суда по вопросу того, где будут жить двое детей бывших супругов — 7-летняя Мия и 11-летний Тимофей, состоялось 4 июля. Муцениеце на него не явилась, объяснив невозможность присутствовать необходимостью отдохнуть после съёмок. Суд соберётся повторно 29 августа, именно там дети и примут решение.

Mash предполагает, что Прилучный рассчитывает забрать детей под свою опеку, потому что не горит желанием выплачивать бывшей супруге алименты. Сейчас ребята живут с мамой и видят отца довольно редко. Муцениеце же недовольна тем, что актёр выплачивает ей только 100 тысяч рублей ежемесячно при многомиллионных доходах. Впрочем, если суд засвидетельствует решение детей жить с Прилучным, то уже самой Агате придётся платить ему алименты.