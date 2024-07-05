Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце себе, чтобы не платить ей алименты
Суд предложит детям Прилучного и Муцениеце выбрать, с кем из родителей жить
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata, bugevuge
Детям разведённых актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предложат самим определиться, с кем из родителей они останутся жить. Вскоре по этому вопросу состоится судебное заседание, которое инициировано отцом, сообщает Mash.
По сведениям телеграм-канала, первое заседание суда по вопросу того, где будут жить двое детей бывших супругов — 7-летняя Мия и 11-летний Тимофей, состоялось 4 июля. Муцениеце на него не явилась, объяснив невозможность присутствовать необходимостью отдохнуть после съёмок. Суд соберётся повторно 29 августа, именно там дети и примут решение.
Mash предполагает, что Прилучный рассчитывает забрать детей под свою опеку, потому что не горит желанием выплачивать бывшей супруге алименты. Сейчас ребята живут с мамой и видят отца довольно редко. Муцениеце же недовольна тем, что актёр выплачивает ей только 100 тысяч рублей ежемесячно при многомиллионных доходах. Впрочем, если суд засвидетельствует решение детей жить с Прилучным, то уже самой Агате придётся платить ему алименты.
Напомним, о том, что оформившие развод четыре года назад Прилучный и Муцениеце будут судиться из-за детей, стало известно в конце мая. Впрочем, для них это не первые судебные разбирательства по данному вопросу — прошлой осенью актриса уже пыталась заставить экс-супруга через суд выплачивать 30% от своего дохода алиментами. К слову, сам артист сейчас состоит в браке с артисткой театра и кино Зепюр Брутян, в мае 2023 года у них родился сын, и они уже планируют второго ребёнка.