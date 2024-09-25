В окружении Муцениеце слили коварный замысел Прилучного в войне за сына и миллионы

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный развёлся со своей первой женой и коллегой Агатой Муцениеце четыре года назад, однако судебные тяжбы между звёздами продолжаются по сей день. Экс-супруга хочет заставить актёра платить алименты в размере 1 млн рублей на каждого ребёнка, сам Прилучный задумался отобрать у Муцениеце сына. Об этом заявил друг артистки в беседе с kp.ru.

Известно, что дети знаменитостей – сын Тимофей и дочь Мия – учатся в престижной подмосковной школе «Лидеры». Год обучения там стоит 1,6 млн рублей. Такая сумма оказалась неподъёмной для Агаты, поэтому она потребовала через суд увеличения размера алиментов: сейчас Павел платит по 50 тысяч на каждого. Актриса же хочет, чтобы он давал на содержание детей 24 млн в год. Учитывая, что сейчас Прилучный получает 800 тысяч за съёмочный день, такие алименты для него не проблема.

Однако сам «Мажор» не согласен с доводами бывшей жены, напоминая ей о том, что он возит детей в отпуск и дарит им дорогие подарки. Сейчас же он и вовсе решил перевести сына Тимофея на дистанционное обучение и забрать его себе.

«Паша хочет оформить над сыном постоянную опеку, хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живёт с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали. Прилучного сильно задело то, что Агата потребовала больших выплат на детей. Но поскольку сейчас у Паши вторая волна популярности, Агате хочется, чтобы его дети тоже жили как звёзды», — объяснил друг Агаты Муцениеце.