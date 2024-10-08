Агата Муцениеце заявила, что 11-летний сын перестал с ней общаться
Актриса Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Фото © Telegram/AgataMucenieceLife
Актриса Агата Муцениеце пожаловалась, что сын Тимофей перестал с ней общаться после переезда к отцу, актёру Павлу Прилучному. Мальчик не был дома с августа.
«Мия (дочь Муцениеце и Прилучного — Прим. Life.ru) безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живёт в такой позиции, но время всё покажет. Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией»,— рассказала в своём telegram-канале Муцениеце.
Сама Агата уезжает в поездку, которую планировала ещё с февраля, и собирается на это время отправить дочь к отцу. Актриса переживает, что Мия после этого тоже не захочет возвращаться домой.
Актриса Агата Муцениеце продолжает судиться с бывшим мужем за алименты. Иск был подан ещё в 2023 году, бывшая супруга требует от Павла Прилучного на содержание двоих детей 24 000 000 рублей в год. Сейчас актёр платит в 20 раз меньше. В июле стало известно, что Прилучный хочет забрать детей себе, чтобы не платить алименты. Суд предложил сыну и дочери самим выбрать, с кем они хотят жить — с мамой или отцом. Отметим, что сам актёр уже состоит во втором браке с Зепюр Брутян и воспитывает вместе с ней маленького сына Микаэля.