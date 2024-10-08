Агата Муцениеце заявила, что 11-летний сын перестал с ней общаться

«Мия (дочь Муцениеце и Прилучного — Прим. Life.ru) безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живёт в такой позиции, но время всё покажет. Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией»,— рассказала в своём telegram-канале Муцениеце.