Как бывшие жёны топовых актёров Павла Прилучного и Игоря Петренко выбивают из них алименты Звёздные алиментщики Павел Прилучный и Игорь Петренко похожи по популярности, но доходы у них разные. С одного требуют больше алиментов, второй не может справиться с текущими платежами. Как живут актёры и их бывшие супруги? 3 октября, 21:15 Актёры Павел Прилучный и Игорь Петренко спорят с жёнами из-за алиментов. Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Svklimkin, © ТАСС / Вадим Тараканов

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

В этом году актриса Агата Муцениеце продолжает судиться со своим бывшим мужем — актёром Павлом Прилучным — за алименты. Иск был подан ещё в 2023 году, бывшая супруга требует от отца двух общих детей на их содержание 24 млн рублей в год. Сейчас же актёр платит за них в 20 раз меньше — всего по 100 тыс. рублей в месяц на каждого.

— В целом это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди всё время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям). А вообще, это ужасающая тенденция в нашей стране, что мужчины после развода просто скидывают всё на плечи матерей — и финансово, и морально! Просто ужасающая!!! — комментировала Агата Муцениеце судебный процесс.

В телеграм-каналах появилась информация, что Прилучный через суд, с одной стороны, пытается оспорить увеличение алиментов на двоих детей, которого ранее добилась Агата Муцениеце, с другой — вроде бы даже пытается забрать отпрысков себе. Сообщается, что он подал в суд, чтобы определить место жительства 7-летней М. и 11-летнего Т. Если дети выберут его, он может потребовать алименты уже от бывшей жены.

Сколько зарабатывает Прилучный

Таблоиды считают Прилучного одним из самых высокооплачиваемых актёров. Фото © VK / Павел Прилучный

Согласно Семейному кодексу России, сумма алиментов устанавливается из расчёта 25% дохода плательщика на одного ребёнка, 33% — на двоих и 50%, если детей трое и больше. Либо бывшие супруги должны договориться между собой о какой-то фиксированной сумме выплат, которая устроит обе стороны.

Судя по всему, бывшие супруги не смогли договориться и Агата не с потолка взяла годовую сумму 24 млн рублей. Она может хорошо ориентироваться в актуальных заработках бывшего мужа. Судя по данным таблоидов и светских журналов, один съёмочный день Павла, по крайней мере, ещё недавно стоил около 500 тыс. рублей. Сумма, кстати (по данным тех же таблоидов), сопоставима с доходами других его звёздных коллег — Константина Хабенского, Олега Меньшикова, Дмитрия Нагиева, Сергея Безрукова, Саши Петрова и Евгения Миронова.

А в последнее время по светской тусовке пошли слухи, что сейчас гонорары Прилучного достигают 800 тысяч в день. Похоже, бывшая супруга, предъявив претензии к алиментам в два миллиона рублей в месяц, в своих расчётах исходила из этой информации. То есть, в её понимании, месячный доход экс-мужа сейчас должен составлять примерно шесть миллионов рублей.

Стоит отметить, что сейчас актёр в России пользуется большой популярностью и снимается часто. В 2021 году Прилучный фигурировал в пяти вышедших проектах, а в 2022-м и 2023 годах — уже в шести. В этом году на экраны успел выйти один полнометражный фильм, а осенью стартовал ещё и телесериал с его участием.

Как живёт Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сама Муцениеце, похоже, тоже не бедствует: особенно удачным для неё выдался прошлый год — тогда на экраны вышли пять проектов (полнометражные фильмы и сериалы) с её участием. В этом году, правда, в прокате пока появился только один фильм. Помимо актёрской деятельности девушка ещё зарабатывает на торговле одеждой, обувью, текстилем и осветительными приборами, а также рекламой и операциями с недвижимостью — под эту деятельность в 2015 году она создала собственное ИП.

Агате Муцениеце 35 лет, и она гражданка Латвии. В России живёт и работает с 2008 года — и всё это время здесь у неё был лишь вид на жительство. Кстати, в российских документах актриса до сих пор фигурирует как Прилучная. Под этой же фамилией она зарегистрирована в высотке-новостройке на севере Москвы в районе Химкинского водохранилища. Здесь, на 33-м этаже, она занимает видовую квартиру площадью 120 квадратов. Рыночная стоимость такой недвижимости сейчас достигает 60 млн рублей.

После начала СВО артистка крайне осторожно комментировала происходящее, за что была не понята ни в России, ни тем более у себя на родине. Недавно Муцениеце ездила в Латвию за местным паспортом для сына Прилучного — Тимофея, где столкнулась с волной хейта в свой адрес. «Латвии не нужна ни ты, ни твой сын… Оставайся там, где ты есть, кремлёвская», — писали ей пользователи соцсетей.

Игорь Петренко и Екатерина Климова

Супруги Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись и сейчас спорят об алиментах. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёры Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись ещё в 2014 году после 10 лет совместной жизни. В этом браке у них родилось двое сыновей — старший Матвей и младший Корней.

Интересно, что супруги нотариально закрепили фиксированную сумму платежей по алиментам, отвязанную от размера доходов Петренко. Что, впрочем, не спасло актёра от приличной задолженности, его сейчас можно назвать чемпионом среди российских актёров по размеру долга по алиментам.

В 2024 году сумма его задолженности достигла 9,2 млн рублей. Бывшая супруга за деньги на детей судится с ним ещё с 2022 года, но с тех пор долг только рос. На днях стало известно, что актёр частично погасил задолженность. Сумма выплаты составила 2,5 млн рублей. Сейчас, по данным ФССП, Петренко остался должен 6,73 млн.

По идее, к концу года вносить текущие платежи актёру будет проще: в ноябре Матвею исполняется 18 лет, соответственно, сумма алиментов может уменьшиться. За Корнея же придётся платить ещё два года.

Недавно сумма долга Игоря Петренко уменьшилась на 2,5 млн рублей, но остаток всё равно впечатляет. Фото © fssp.gov.ru

Почему Петренко мог влезть в долги

После развода Игорь Петренко женился на актрисе Кристине Бродской, которая младше его на 13 лет. В этом браке он растит троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. Недавно молодая супруга сетовала, что супруг якобы работает на износ: постоянно занят в нескольких проектах сразу, кроме кино и сериалов ещё играет в театре. Однако финансовое положение остаётся тяжёлым.

Стоимость съёмочного дня Петренко по сравнению с Павлом Прилучным оценивается ниже — около 250 тыс. рублей. При этом, судя по его фильмографии, снимается актёр тоже реже. Похоже, эти деньги актёр зарабатывает с помощью своего ИП с основной деятельностью в области исполнительских искусств.

С начала нулевых Игорь Петренко пробовал себя в бизнесе. Согласно данным ЕГРЮЛ, он был владельцем четырёх фирм, занимался оптовой торговлей парфюмерией и косметикой, занимался перевозками грузов. Впрочем, похоже, не очень успешно: три из четырёх компаний закрылись ещё в прошлом десятилетии как недействующие.

Похоже, с бизнесом у Игоря Петренко не сложилось. Фото © spark-interfax.ru

Ещё одна торговая компания — «Нефритовый сад», из числа учредителей которой он вышел ещё в 2013 году, всё ещё на плаву и неплохо зарабатывает: за прошлый год фирма выручила 124 млн рублей. Почему Петренко избавился от доли в прибыльном предприятии, вопрос открытый, хотя сам актёр в некоторых своих интервью признавался, что в тот период много пил.

Несмотря на сообщения в СМИ, что Игорь Петренко с новой семьёй постоянно живёт в Санкт-Петербурге, его часто видят в Москве. Здесь он превышал скорость и не платил за платные парковки с января по май этого года — в последнее время Петренко перемещался по столице в Volvo XC60.

Штрафы за прошлый год приходили на квартиру, расположенную в столичном районе Новокосино. Судя по данным ЕГРН, двушка на улице Суздальской коммунальная и принадлежит разным хозяевам.

Как живёт Екатерина Климова

У актрисы Климовой четверо детей от трёх браков. Фото © ТАСС / Иван Губский

Складывается впечатление, что у Климовой дела идут намного лучше бывшего супруга. Актриса может позволить себе оплачивать обучение сына Петренко Корнея и младшей дочери Беллы в элитной Ломоносовской школе. По данным таблоидов, стоимость их обучения обходится ей в более чем 3,3 млн рублей в год. Всего у Климовой четверо детей от трёх браков.

Актрису можно увидеть в нескольких районах Москвы. На Нахимовском проспекте в добротной кирпичной сталинке расположена квартира площадью 57,5 квадрата, видимо, принадлежащая матери Климовой.

В Беговом районе столицы, в самом начале Ленинградского проспекта, — в сталинке — находится квартира площадью 116 квадратных метров. Стоимость такой квартиры на рынке сейчас составляет не менее 27 млн рублей.

В 100-метровой квартире на улице Краснопролетарской, что сразу за Садовым кольцом, зарегистрированы дети Екатерины Климовой. Рыночная цена недвижимости около 50 млн рублей.

Почему известные актёры не спешат платить алименты на своих детей? 0 Возможно, это просто жадность Не могут смириться с такими крупными суммами Я не знаю таких актёров, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов