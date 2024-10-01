«Доктор Шлягер» на 200 миллионов: Какое наследство оставил родным композитор Вячеслав Добрынин В Москве во вторник в возрасте 78 лет скончался известный российский музыкант, композитор Вячеслав Добрынин. По данным телеграм-канала SHOT, причиной смерти стали осложнения на фоне инсульта. Какие активы оставил маэстро и кому они достанутся? 1 октября, 14:29 Вячеслав Добрынин оставил родным дорогие активы. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Микляев, © Shutterstock / FOTODOM / MWPHOTOS55

Что произошло с Вячеславом Добрыниным

Народного артиста в тяжёлом состоянии и с подозрением на инсульт госпитализировали ещё 26 сентября. Уже тогда врачи не давали никаких прогнозов — боролись за жизнь композитора. Увы, безрезультатно.

Ранее Добрынин перенёс два инсульта (первый случился в 2018 году) и по итогу получил инвалидность. По словам его супруги, в последние несколько лет музыкант прекратил все выступления и гастроли, практически не появлялся на публике, находился в кругу семьи, которая занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности. А последний месяц жизни уже практически не вставал с постели.

Вячеслав Добрынин с супругой Ириной. Фото © ТАСС / Пётр Быстров

В то же время, несмотря на состояние, композитор всё ещё пытался творить. В разговоре с SHOT поэт Симон Осиашвили, в соавторстве с которым Добрынин написал хит 1989 года «Не сыпь мне соль на рану», сообщил, что недавно они начали работать над новой песней.

— Он обозначил мне ключевую фразу новой песни, я даже написал к ней припев. Правда, Слава с самого начала говорил, что, наверное, это будет последняя песня в его жизни, — рассказал Осиашвили. Дописывать её без друга он отказался.

Кому достанется наследство Вячеслава Добрынина

Композитор был женат дважды. В первом браке у него родилась дочь Екатерина. Ей 46 лет, она ещё в 90-х вместе с матерью уехала в Америку и сейчас является гражданкой США. С 1985 года Добрынин жил во втором браке. Супруга Ирина на 13 лет младше мужа, но дети у пары так и не появились.

Вячеслав Добрынин с дочерью Екатериной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viacheslav_dobrynin

Согласно российским законам, дочь и вторая жена являются наследниками первой очереди. Возможно, в последние годы Вячеслав Добрынин вполне понимал, что времени у него может оставаться немного. Об этом говорят его саркастичные высказывания в собственный адрес, которые он делал публично. Из этого можно сделать вывод, что маэстро мог оставить завещание, согласно которому наследство будет поделено между ближайшими родственниками.

Впрочем, сюрпризы могут быть. В автобиографической книге «Доктор Шлягер» Добрынин упоминал о своём скоротечном романе с некой женщиной по имени Светлана и внебрачном ребёнке. Несколько лет назад в одной из скандальных телепередач появился мужчина, который назвал себя тем самым сыном Добрынина. Впрочем, родство отца и сына с тех пор так и не было доказано.

Какое наследство оставил Добрынин

Известно, что у Вячеслава Добрынина осталась трёшка в Хамовниках — квартира площадью 105 квадратов находится в одном из добротных кирпичных домов в 1-м переулке Тружеников. В ней он был зарегистрирован до самого последнего времени. Рыночная стоимость одного квадрата в этом здании превышает 1 млн рублей. Таким образом, жильё композитора может оцениваться в более чем 110 миллионов.

Кроме того, пара ещё 14 лет назад в одной из популярных утренних телепередач хвасталась двумя загородными домами — дачей в Старой Рузе, что в 100 километрах от Москвы, и ещё одним жильём в ближнем Подмосковье. Особняк в Рузе находится на берегу Озернинского водохранилища. Некоторое время назад СМИ оценивали недвижимость в 30 млн рублей.

Сам Добрынин рассказывал, что ездил туда наслаждаться тишиной, но, поскольку жильё находится слишком далеко от столицы, в качестве постоянного места жительства они с супругой использовали другой дом. Он находится на участке в восемь соток в Красногорском районе, в СНТ «Урожай», примерно в девяти километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

В 50 метрах от дома начинается густой лесной массив, рядом речка Праслиха. Несмотря на кажущуюся уединённость, инфраструктура здесь очень развита — в 5-7 минутах езды расположены гипермаркет и аутлет «Архангельское». Оценить стоимость особняка можно только косвенно — судя по объявлениям о продаже соседских домов, цены на местную недвижимость стартуют от 50 млн рублей и достигают нескольких сотен.

Ещё в 2010 году Вячеслав Добрынин приглашал к себе в дом в Красногорске журналистов. Однако его местоположение маэстро от общественности скрывал. Фото © 1tv

Кроме того, в гараже у Добрынина остались два автомобиля: представительский Mercedes-Benz S400 и купе Audi A5.

Где живёт прежняя семья Вячеслава Добрынина

Приедет ли на похороны Вячеслава Добрынина его первая семья, пока неизвестно. С первой супругой маэстро развёлся ещё в 80-е. Впоследствии она с дочерью эмигрировала в США. Там Екатерина вышла замуж за местного телеоператора Шейна Макгаффи, и в 2000 году у Вячеслава Добрынина появилась внучка София, а в 2007-м — внук Александр.

Life.ru выяснил, что сейчас дочь композитора живёт в небольшом городке Гринвич (штат Коннектикут), население которого составляет чуть более 60 тыс. человек. Место известно тем, что является пристанищем многих хедж-фондов и других американских фирм, предоставляющих финансовые услуги.

Жильё дочери Вячеслава Добрынина Екатерины в США. Фото © zillow

Жильё Екатерины по американским меркам недорогое — таунхаус площадью 150 квадратов с тремя спальнями и раздельным санузлом был построен ещё в 1985 году. Похоже, дочь композитора приобрела его весной 2021 года за 505 тыс. долларов. С тех пор рыночная цена недвижимости поднялась на 200 тысяч.

Интересно, что супруг с этой жилплощадью в американских реестрах не связан. У него есть своя квартира площадью около 80 квадратов в пригороде Нью-Йорка — Плезантвилле. Среди её жильцов указана и Екатерина Макгаффи.

Авторы Евгений Кузнецов