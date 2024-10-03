«Никакой матери не пожелаешь»: Муцениеце назвала адом войну с Прилучным за детей Муцениеце сравнила с адом судебные тяжбы за детей с экс-мужем Прилучным 3 октября, 08:59 Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса Агата Муцениеце назвала «полным адом» судебные тяжбы с бывшим мужем Павлом Прилучным, который хочет добиться передачи ему на воспитание их общих детей Мии и Тимофея, чтобы не платить алименты. Муцениеце прокомментировала в соцсети очередное заседание суда, состоявшееся 2 октября.

«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, всё, что происходит, — это полный ад. Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я. Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе», — написала она.

Актриса подчеркнула, что её поражает жестокость, с которой Прилучный решает вопросы в отношении детей, не учитывая их интересы и желания вообще. По её словам, актёр руководствуется исключительно личной выгодой.

Напомним, актёр Павел Прилучный хочет забрать детей у своей экс-супруги Агаты Муцениеце, чтобы не платить алименты. При этом мужчина уже давно состоит во втором браке, где уже родился ребёнок. Накануне в Москве состоялось очередное заседание суда. Длилось слушание почти пять часов. Бывшие решают, с кем останутся жить их общие дети Мия и Тимофей. После заседания Агата Муцениеце покинула здание в расстроенных чувствах, отказавшись от общения с прессой. А Прилучный заявил журналистам, что якобы «действует в интересах детей», отбирая их у матери.

Авторы Татьяна Миссуми