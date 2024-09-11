Дочь Муцениеце и Прилучного решила пойти по стопам родителей и уже отыграла первый спектакль
Муцениеце сообщила, что её дочь от Прилучного Мия тоже решила стать актрисой
Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного (Мия). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
8-летняя дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного решила пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с актёрством. Первое выступление Мии состоялось накануне, об этом звёздная мама рассказала в личном блоге.
Актёрский дебют дочери Агаты Муцениеце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
«Да-да, она тоже решила стать артисткой. В общем, я завтра иду поддержать свою крошку в первом спектакле настоящем», — поделилась Муцениеце в личном блоге 10 сентября.
Публикация об актёрском дебюте дочери в личном блоге Агаты Муцениеце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Судя по последним публикациям в блоге актрисы — дебют Мии состоялся без проблем. Юной актрисе также подарили букет после выступления. Старший сын бывших супругов Тимофей сейчас проживает с отцом в Геленджике, где также находятся нынешняя жена Прилучного Зепюр Брутян и их общий сын Микаэль.
Напомним, в конце мая стало известно, что оформившие развод четыре года назад Прилучный и Муцениеце будут судиться из-за детей. Впрочем, для них это не первые судебные разбирательства по данному вопросу — прошлой осенью актриса уже пыталась заставить экс-супруга через суд выплачивать 30% от своего дохода алиментами. Артист сейчас состоит в браке с артисткой театра и кино Зепюр Брутян, в мае 2023 года у них родился сын, и они уже планируют второго ребёнка.