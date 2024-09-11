Дочь Муцениеце и Прилучного решила пойти по стопам родителей и уже отыграла первый спектакль

8-летняя дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного решила пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с актёрством. Первое выступление Мии состоялось накануне, об этом звёздная мама рассказала в личном блоге.

Актёрский дебют дочери Агаты Муцениеце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

«Да-да, она тоже решила стать артисткой. В общем, я завтра иду поддержать свою крошку в первом спектакле настоящем», — поделилась Муцениеце в личном блоге 10 сентября.

Публикация об актёрском дебюте дочери в личном блоге Агаты Муцениеце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata