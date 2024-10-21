Павел Прилучный не спешит возвращать сына Агате Муцениеце после решения суда
Тимофей Прилучный с сестрой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на то, что бывший муж Павел Прилучный не спешит возвращать их сына Тимофея домой, несмотря на постановление суда о том, что дети должны проживать с матерью.
Актриса поделилась в соцсетях фотографией, на которой сын обнимает сестру Мию, и написала: «Ощущение, что ждём уже всю жизнь…».
Между тем, в честь Дня отца, который отмечался 20 октября, Тимофей опубликовал фотографию с Павлом Прилучным на своей странице, сопроводив её подписью: «Папа, я тебя обожаю и ты для меня самое дорогое».
Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priluchnytimofey
Напомним, ещё в 2020 году Муцениеце объявила о расставании с Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. В феврале 2023-го артистка подала в суд, чтобы выписать бывшего из московской квартиры за 30 миллионов рублей. Весной её иск удовлетворили, однако она решила пойти до конца и потребовала от него компенсировать все затраты.