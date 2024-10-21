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21 октября, 04:57

Павел Прилучный не спешит возвращать сына Агате Муцениеце после решения суда

Тимофей Прилучный с сестрой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Тимофей Прилучный с сестрой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на то, что бывший муж Павел Прилучный не спешит возвращать их сына Тимофея домой, несмотря на постановление суда о том, что дети должны проживать с матерью.

Актриса поделилась в соцсетях фотографией, на которой сын обнимает сестру Мию, и написала: «Ощущение, что ждём уже всю жизнь…».

Между тем, в честь Дня отца, который отмечался 20 октября, Тимофей опубликовал фотографию с Павлом Прилучным на своей странице, сопроводив её подписью: «Папа, я тебя обожаю и ты для меня самое дорогое».

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priluchnytimofey

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priluchnytimofey

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Напомним, ещё в 2020 году Муцениеце объявила о расставании с Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. В феврале 2023-го артистка подала в суд, чтобы выписать бывшего из московской квартиры за 30 миллионов рублей. Весной её иск удовлетворили, однако она решила пойти до конца и потребовала от него компенсировать все затраты.

Артём Гапоненко
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