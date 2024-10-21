Павел Прилучный не спешит возвращать сына Агате Муцениеце после решения суда

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на то, что бывший муж Павел Прилучный не спешит возвращать их сына Тимофея домой, несмотря на постановление суда о том, что дети должны проживать с матерью.

Актриса поделилась в соцсетях фотографией, на которой сын обнимает сестру Мию, и написала: «Ощущение, что ждём уже всю жизнь…».

Между тем, в честь Дня отца, который отмечался 20 октября, Тимофей опубликовал фотографию с Павлом Прилучным на своей странице, сопроводив её подписью: «Папа, я тебя обожаю и ты для меня самое дорогое».