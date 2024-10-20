Дочь Любови Успенской заявила, что мать упекла её в клинику, где её изнасиловал медбрат
Дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что в рехабе её изнасиловал медбрат
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Певица Любовь Успенская не раз отправляла свою дочь Татьяну Плаксину на лечение в реабилитационные клиники, поскольку та в прошлом страдала от наркозависимости. В одном из таких рехабов с ней случилась жуткая история, которой она поделилась лишь спустя 3 года.
«Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды… Пришёл, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия — очередная травма. И физическая тоже. Это было больно. Я была не девственница, но у меня был длительный период без полового контакта», — рассказала 34-летняя Плаксина на шоу «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».
Татьяна заявила, что тогда насильник сумел избежать наказания, хотя её мать знала о произошедшем.
«Мама знала об этом, и мама подняла скандал в клинике. Не было никакого суда, она просто приехала со своим директором», — вспоминала Плаксина.
По словам женщины, директор Успенской не раз отдавал её на лечение в рехаб даже тогда, когда она не нуждалась в госпитализации. Она уверена, что в случае смерти матери тот обязательно упрячет её в психушку, чтобы завладеть всем наследством.
Любовь Успенская 2 октября заявила, что её дочь Татьяна внезапно пропала. Артистка обнаружила это, вернувшись с гастролей. Адвокат певицы предположил, что девушку могли накачать наркотиками и вывезти из страны. Позже выяснилось, что Плаксина по собственному желанию летала в Израиль, откуда вернулась 7 октября.