Пропавшая дочь Любови Успенской вернулась в Россию из Израиля
Любовь Успенская с дочерью. Обложка © VK / Татьяна Плаксина
Пропавшая дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина прилетела в Россию из Израиля. Она в порядке и уже встретилась со звёздной мамой. Об этом Mash рассказал помощник певицы.
Напомним, 2 октября Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери и попросила о помощи. Артистка обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской предполагал, что Татьяну могли подсадить на наркотики и вывезти из России. Позже Life.ru выяснил, что Плаксину нашли за рубежом, она улетела туда сама.