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7 октября, 14:24

Пропавшая дочь Любови Успенской вернулась в Россию из Израиля

Любовь Успенская с дочерью. Обложка © VK / Татьяна Плаксина

Любовь Успенская с дочерью. Обложка © VK / Татьяна Плаксина

Пропавшая дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина прилетела в Россию из Израиля. Она в порядке и уже встретилась со звёздной мамой. Об этом Mash рассказал помощник певицы.

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Напомним, 2 октября Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери и попросила о помощи. Артистка обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской предполагал, что Татьяну могли подсадить на наркотики и вывезти из России. Позже Life.ru выяснил, что Плаксину нашли за рубежом, она улетела туда сама.

Александра Мышляева
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